Mütefekkir Sadık Albayrak'tan Giresun'da gençlere mesaj: Ben bu dava için bu yola düştüm
Mütefekkir, Gazeteci ve Yazar Sadık Albayrak, Giresun Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir konferans salonunda öğrenci ve katılımcılara hitap etti. Albayrak,” Bunların 31 mart 1908’dekilerle kafası aynıydı. O dönemdeki askeriyedekilerin başındakiler alman militanlarıyla birlikte hareket ediyorlardı. O dönemlerde Mustafa Kemal Libya’ya gitmişti. Niye şimdi biz Libya ile anlaşıp , oraya asker göndermek isteyince karşı çıkıyorlar? Biz Nato’ya girdik, Orada İngilizler de de var Almanlar da, ve diğer ülkeler de var. Türkiye artık büyük bir devlet. Eski Türkiye değil. Ben bu dava için bazı nedenlerden dolayı bu yola düştüm. Biz önce iş dünyamızı kuvvetlendireceğiz. Ne kadar çok imam hatip okulu açarsan o kadar çok devletimizi ve insanımızı güçlendirecek başarılı öğrenciler yetiştirilecektir. Gençler ve imam hatip öğrencilerimiz , sizler araştıracak ,çok çalışacak ve birlikte kazanacaksanız. İşte bu nedenle gençler bu davayı bizden daha ileriye götüreceğine inanıyoruz” dedi.
Mütefekkir, Gazeteci ve Yazar Sadık Albayrak, Giresun Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir konferans salonunda öğrenci ve katılımcılara hitap etti.
Albayrak'ın konuşmalarından satır başları şöyle: Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Maşallah. Giresun'u ben böyle bilmiyordum. Ama gerçekten bu salondaki şuur, nizam, inanç ve iman dolu gözüyle buraya kadar teşrif edenlere müteşekkirim. Allah hepinizden razı olsun. Genç neslin buralara kadar gelip, burada bulunmalarına vesile olan ebeveynlerine, sizin annenize ve babanıza teşekkür ediyorum.
50'li yıllarda Türkiye'de demokrasi dedikleri bir sistem zuhur etti. Ve bu demokrasinin getireceğini iddia edenlere de demokratlar denilirdi. Elini havaya kaldırmış ve 5 parmağıyla "yeter söz milletindir" İşte o "yeter söz milletindir" lafı üzerine 27 sene zulüm, işkence ,baskı ve terör altında kalmış millet, sözde demokrasiyle ayağa kalktılar ki onlar kazandıktan sonra bile maalesef bir cemaat gitmiş Atatürk'ün heykellerine saldırmış. Sonra yeni bir kanun çıktı. Merhum Menderes dedi ki, 'Türkiye de iki türlü inkılap var. Biri halka malolmuş inkılap, diğer ise mal olmamış inkılap.'
Yani bu millet geçmişte 'tanrı uludur, tanrı uludur babam işte rejimin koludur' gibi tekerlemelerle gitti. Demekk ki halka mal olmamış inkılap nedir? Tanrı kul'dur demesi değil, Allah-u Ekber demesi lazımdı. Halka mal olmamış inkılaplar ise İmam hatip okulları, halka mal olmuş inkılaplardır. 14 Mayıs 1950 de Demokrat parti iktidara geldi,30 mayısa kadar Adnan Menderes Ankara'ya gitmedi, Mersin'e gitti. Menderes ne dedi, Türk milleti Müslümandır, Müslüman kalacak". İşte o devirde yeni bir eğitim ,öğretim yeniden hayata başladı. Yıllar sonra Kulelideyken gelen subaylar tuş oldu.
Bunların 31 mart 1908'dekilerle kafası aynıydı. o dönemdeki askeriyedekilerin başındakiler alman militanlarıyla birlikte hareket ediyorlardı. O dönemlerde Mustafa Kemal Libya'ya gitmiş ti. Niye şimdi biz Libya ile anlaşıp ,oraya asker göndermek isteyince karşı çıkıyorlar? Biz NATO'ya girdik, Orada İngilizler de de var Almanlar da, ve diğer ülkeler de var. Türkiye artık büyük bir devlet. Eski Türkiye değil. Ben bu dava için bazı nedenlerden dolayı bu yola düştüm. Biz önce iş dünyamızı kuvvetlendireceğiz. Ne kadar çok imam hatip okulu açarsan o kadar çok devletimizi ve insanımızı güçlendirecek başarılı öğrenciler yetiştirilecektir. Gençler ve imam hatip öğrenciler, sizler araştıracak ,çok çalışacak ve birlikte kazanacaksanız. İşte bu nedenle gençler bu davayı bizden daha ileriye götüreceğine inanıyoruz" dedi
Giresun Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir konferans salonunda gerçekleştiren söyleşi programına Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, İlahiyat Dekanı Prof.Dr. Muharrem Akoğlu ,Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay, TÜGVA Giresun İl Temsilcisi Mümtaz Aydın, davetliler ve öğrenciler katıldı.
Konuşmanın ardından Rize Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ve Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak' katılımlarından dolayı hediye takdim edildi.
Söyleşinin ardından Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak, "Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası" ve "Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu" adlı eserlerini okuyucuları için imzaladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Borsa ralliye kalktı, dolar ve altın çakıldı! Yatırımcı ne yapmalı? Uzmanı A Haber’de değerlendirdi
- Tütün ürünlerinde ÖTV düzenlemesi: Yeni oran ne kadar oldu?
- ÖTV matrah değişimi: Telefon fiyatları düşüyor! Hangi telefonlar ne kadar ucuzlayacak? İndirim beklenen modeller…
- İSTANBUL’DA YAĞIŞ BAŞLADI! Uyarılar peş peşe gelmişti: O saatte pik yapacak
- İnsan vücudunda kütlece en fazla bulunan element hangisidir?
- Hangi ünlü resmin orijinali günümüze daha yakın bir zamanda yapılmıştır?
- Osmanlı Devleti'nde idari ve askeri zümre mensupları için kullanılan "seyfiye"nin kökü olan "seyf"in kelime anlamı hangisidir?
- Franz Kafka'nın "Dönüşüm" adlı eserinin başında kendini dev bir böceğe dönüşmüş olarak bulan Gregor Samsa'nın başına hikayenin sonunda ne gelir?
- 2011-2025 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Muslera Süper Lig kariyeri boyunca toplam kaç gol atmıştır?
- İnsan beyni, insan vücudu ağırlığının yaklaşık yüzde kaçını oluşturur?
- Pamuk prenses bile şaşırır! Her gün elma yemenin gerçek sırrı
- Hazırlıksız yakalanmayın! BEDAŞ açıkladı: İstanbul’da hangi ilçelerde elektrikler kesilecek, ne zaman gelecek?