Mütefekkir Sadık Albayrak’tan Giresun’da gençlere mesaj: Ben bu dava için bu yola düştüm

(Foto: ahaber.com.tr)

Yani bu millet geçmişte 'tanrı uludur, tanrı uludur babam işte rejimin koludur' gibi tekerlemelerle gitti. Demekk ki halka mal olmamış inkılap nedir? Tanrı kul'dur demesi değil, Allah-u Ekber demesi lazımdı. Halka mal olmamış inkılaplar ise İmam hatip okulları, halka mal olmuş inkılaplardır. 14 Mayıs 1950 de Demokrat parti iktidara geldi,30 mayısa kadar Adnan Menderes Ankara'ya gitmedi, Mersin'e gitti. Menderes ne dedi, Türk milleti Müslümandır, Müslüman kalacak". İşte o devirde yeni bir eğitim ,öğretim yeniden hayata başladı. Yıllar sonra Kulelideyken gelen subaylar tuş oldu.

Bunların 31 mart 1908'dekilerle kafası aynıydı. o dönemdeki askeriyedekilerin başındakiler alman militanlarıyla birlikte hareket ediyorlardı. O dönemlerde Mustafa Kemal Libya'ya gitmiş ti. Niye şimdi biz Libya ile anlaşıp ,oraya asker göndermek isteyince karşı çıkıyorlar? Biz NATO'ya girdik, Orada İngilizler de de var Almanlar da, ve diğer ülkeler de var. Türkiye artık büyük bir devlet. Eski Türkiye değil. Ben bu dava için bazı nedenlerden dolayı bu yola düştüm. Biz önce iş dünyamızı kuvvetlendireceğiz. Ne kadar çok imam hatip okulu açarsan o kadar çok devletimizi ve insanımızı güçlendirecek başarılı öğrenciler yetiştirilecektir. Gençler ve imam hatip öğrenciler, sizler araştıracak ,çok çalışacak ve birlikte kazanacaksanız. İşte bu nedenle gençler bu davayı bizden daha ileriye götüreceğine inanıyoruz" dedi