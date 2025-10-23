Türkiye'nin fikri hafızası mütefekkir Sadık Albayrak'tan gençlere mesaj: Bu davayı sizler daha ileriye taşıyacaksınız

Giriş Tarihi: 23.10.2025 16:55

Mütefekkir, gazeteci ve yazar Sadık Albayrak Rize'de okurlarıyla buluştu (ahaber.com.tr)

FİKİR DÜNYASINA IŞIK TUTTU

Albayrak, Türkiye'nin siyasi ve fikri tarihinin önemli meselelerini belgeler ışığında ele aldığı iki temel eseri "Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası" ve "Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu"nu okurları için imzaladı. Okuyucularına düşünsel bir yolculuk sunarak gerçeğin izini süren Albayrak, kitaplarını imzalamanın yanı sıra kaleme aldığı eserler üzerine gerçekleştirdiği söyleşi ile fikir dünyasına ışık tutmak isteyenlere seslendi.

Sadık Albayrak'ın söyleşisini çok sayıda genç takip etti (ahaber.com.tr)

"BU DAVAYI GENÇLER DAHA İLERİYE TAŞIYACAK"

Albayrak, "Rize bir harika. Gerçekten imam hatip nesil olarak gençlik burada. Onlara ışık olmak boynumuzun borcudur. Bu davayı bunlar bizden daha ileriye götüreceğine inanıyorlar. Ne kadar çok imam hatip okulu açarsan o kadar başarılı öğrenci yetiştirilir. Gençler araştırın, çok okuyun, çalışın. Bu memlekette elit kadro veya bürokrasiye 10 bin, 20 bin genç gerekirse bunlar 100 bin yeni nesilden yetişir. Bu bakımdan kırsal kesimden merkezi yönetime kadar gençlere yatırım yapmak, bir milletin geleceği için en büyük garantidir. Ben bunu görüyorum, bu heyecanı görüyorum. Durmak yok, yola devam. Bu çağda gençler memleketine ve milletine hizmet etmeli. Ben bu davada 10 metre, 20 metre, 20 kilometre yol yürümüşsem, heyecanlı sözlerle gençlerin bu davayı 50-60 kilometreye çıkarmaları lazım. Burada Türkiye'yi yönetenler bundan 150 sene önce yola çıktılar. Biz ise çeyrek asırdır bu fırsatı elde ettik. Bu bakımdan bugünü düşünerek hareket edince umutlar gerçeğe dönüşüyor" dedi.