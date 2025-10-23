Türkiye'nin fikri hafızası mütefekkir Sadık Albayrak'tan gençlere mesaj: Bu davayı sizler daha ileriye taşıyacaksınız
Mütefekkir, gazeteci ve yazar Sadık Albayrak, “Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası” ve “Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu” adlı eserlerinin imza günü ve söyleşisi için D&R Rize Şimal Mağazası’nda okurlarıyla buluştu. Albayrak, Türkiye'nin siyasi ve fikri tarihine ışık tutan kitaplarını imzalarken, gençlere yönelik mesajlar verdi. Albayrak gençlere yapılan yatırımın çok kıymetli olduğunun altını çizerken 'Ben bu davada 20 kilometre yol yürümüşsem, heyecanlı sözlerle gençlerin bu davayı 50-60 kilometreye çıkarmaları lazım.' ifadelerini kullandı. Rize'deki programını tamamlayan Albayrak, yarın Giresun Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirecek.
FİKİR DÜNYASINA IŞIK TUTTU
"BU DAVAYI GENÇLER DAHA İLERİYE TAŞIYACAK"
Albayrak, "Rize bir harika. Gerçekten imam hatip nesil olarak gençlik burada. Onlara ışık olmak boynumuzun borcudur. Bu davayı bunlar bizden daha ileriye götüreceğine inanıyorlar. Ne kadar çok imam hatip okulu açarsan o kadar başarılı öğrenci yetiştirilir. Gençler araştırın, çok okuyun, çalışın. Bu memlekette elit kadro veya bürokrasiye 10 bin, 20 bin genç gerekirse bunlar 100 bin yeni nesilden yetişir. Bu bakımdan kırsal kesimden merkezi yönetime kadar gençlere yatırım yapmak, bir milletin geleceği için en büyük garantidir. Ben bunu görüyorum, bu heyecanı görüyorum. Durmak yok, yola devam. Bu çağda gençler memleketine ve milletine hizmet etmeli. Ben bu davada 10 metre, 20 metre, 20 kilometre yol yürümüşsem, heyecanlı sözlerle gençlerin bu davayı 50-60 kilometreye çıkarmaları lazım. Burada Türkiye'yi yönetenler bundan 150 sene önce yola çıktılar. Biz ise çeyrek asırdır bu fırsatı elde ettik. Bu bakımdan bugünü düşünerek hareket edince umutlar gerçeğe dönüşüyor" dedi.
OKURLARI İÇİN İMZALADI
