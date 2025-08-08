Mütefekkir Sadık Albayrak Trabzon D&R'da okurlarıyla buluştu!

Giriş Tarihi: 05.08.2025 10:38

MÜTEFEKKİR ALBAYRAK OKURLARIYLA BULUŞTU Bu bağlamda mütefekkir Sadık Albayrak, bugün Trabzon halkı ve okurlarıyla bir araya geldi. D&R'ın Trabzon Meydan şubesinde düzenlenen söyleşi ve imza gününde Albayrak, "Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası" ve "Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu" adlı kitaplarını anlattı hakikate ışık tuttu.

Sadık Albayrak'tan Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası

MEŞİHAT, ŞERİAT, TARİKAT KAVGASI



Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası kökleri Meşrutiyet devrine kadar uzanan önemli tartışmaları belgeler ışığında bir araya getiren temel bir eser. Kitap, Meşrutiyet'in ilanı ile başlayan tartışmalarda daha çok İslami heyecan duyup meşihat, şeriat ve tarikat konularında fikir beyanında bulunmuş yazar ve siyasi düşünürlerin görüşlerine yer verirken; ülkemizde yorumların cezalandırıldığı dönemleri temel kaynaklar eşliğinde ele alıyor.



Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası, aynı zamanda günümüzde yaşanan anayasa tartışmaları için de tarihî bir vesika hüviyetinde bir kitap.