Mütefekkir Sadık Albayrak Trabzon D&R'da okurlarıyla buluştu!
Mütefekkir, gazeteci ve yazar Sadık Albayrak, bugün D&R Trabzon Meydan’da okurlarıyla bir araya geldi. İmza ve söyleşi gününde Trabzon halkıyla buluşan Albayrak, “Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası” ile “Siyasi Boyutlarıyla Türkiye’de İslamcılığın Doğuşu” adlı eserleri üzerinden düşünsel bir yolculuk sundu.
Ömrünü hakikatin duyurulmasına adamış, fikir ve aksiyon adamı Sadık Albayrak, yakın tarihimize ve köklerimize ışık tutan sembol eserler kaleme aldı.
"Son Devir Osmanlı Uleması", "Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası" ve "Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu" gibi kitaplar, Albayrak'ın düşün dünyasından çıkıp okurlarla buluştu.
Bahse konu 3 eser, Medrese Yayınevi uhdesinde şu günlerde yeniden neşredilmeye başladı.
MÜTEFEKKİR ALBAYRAK OKURLARIYLA BULUŞTU
Bu bağlamda mütefekkir Sadık Albayrak, bugün Trabzon halkı ve okurlarıyla bir araya geldi.
D&R'ın Trabzon Meydan şubesinde düzenlenen söyleşi ve imza gününde Albayrak, "Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası" ve "Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu" adlı kitaplarını anlattı hakikate ışık tuttu.
MEŞİHAT, ŞERİAT, TARİKAT KAVGASI
Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası kökleri Meşrutiyet devrine kadar uzanan önemli tartışmaları belgeler ışığında bir araya getiren temel bir eser. Kitap, Meşrutiyet'in ilanı ile başlayan tartışmalarda daha çok İslami heyecan duyup meşihat, şeriat ve tarikat konularında fikir beyanında bulunmuş yazar ve siyasi düşünürlerin görüşlerine yer verirken; ülkemizde yorumların cezalandırıldığı dönemleri temel kaynaklar eşliğinde ele alıyor.
Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası, aynı zamanda günümüzde yaşanan anayasa tartışmaları için de tarihî bir vesika hüviyetinde bir kitap.