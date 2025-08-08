Yaşam

Mütefekkir Sadık Albayrak Trabzon D&R'da okurlarıyla buluştu!

Mütefekkir, gazeteci ve yazar Sadık Albayrak, bugün D&R Trabzon Meydan’da okurlarıyla bir araya geldi. İmza ve söyleşi gününde Trabzon halkıyla buluşan Albayrak, “Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası” ile “Siyasi Boyutlarıyla Türkiye’de İslamcılığın Doğuşu” adlı eserleri üzerinden düşünsel bir yolculuk sundu.

Ömrünü hakikatin duyurulmasına adamış, fikir ve aksiyon adamı Sadık Albayrak, yakın tarihimize ve köklerimize ışık tutan sembol eserler kaleme aldı.

"Son Devir Osmanlı Uleması", "Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası" ve "Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu" gibi kitaplar, Albayrak'ın düşün dünyasından çıkıp okurlarla buluştu.

Bahse konu 3 eser, Medrese Yayınevi uhdesinde şu günlerde yeniden neşredilmeye başladı.

Bu bağlamda mütefekkir Sadık Albayrak, bugün Trabzon halkı ve okurlarıyla bir araya geldi.

D&R'ın Trabzon Meydan şubesinde düzenlenen söyleşi ve imza gününde Albayrak, "Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası" ve "Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu" adlı kitaplarını anlattı hakikate ışık tuttu.

MEŞİHAT, ŞERİAT, TARİKAT KAVGASI

Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası kökleri Meşrutiyet devrine kadar uzanan önemli tartışmaları belgeler ışığında bir araya getiren temel bir eser. Kitap, Meşrutiyet'in ilanı ile başlayan tartışmalarda daha çok İslami heyecan duyup meşihat, şeriat ve tarikat konularında fikir beyanında bulunmuş yazar ve siyasi düşünürlerin görüşlerine yer verirken; ülkemizde yorumların cezalandırıldığı dönemleri temel kaynaklar eşliğinde ele alıyor.

Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası, aynı zamanda günümüzde yaşanan anayasa tartışmaları için de tarihî bir vesika hüviyetinde bir kitap.

"SİYASİ BOYUTLARIYLA TÜRKİYE'DE İSLAMCILIĞIN DOĞUŞU"

Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu ise kökleri Tanzimat devrine dayanan İslamcılık tartışmasının geçirdiği safhaları; konunun önemli isimlerinin yazışmalarına, gazete/ dergi makalelerine ve kitaplara misaller vererek derli toplu bir şekilde okurun gündemine getiriyor.

Sadık Albayrak'ın Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu çalışması, Tanzimat'tan başlayarak Batılı hukuk, iktisat ve kültür yapısının Osmanlı topraklarında nasıl yaygınlık kazanmaya başladığını belgeler ve vesikalar eliyle anlatıyor.

Kitap, öncelikle Sultan Abdülhamid Han'ın İslamcılık siyasetinin altını çiziyor. Abdülhamid Han dönemindeki İslam devlet ve anayasa hukukunun yorumu tartışmalarını ele alıyor.

Tanzimat paşalarının dünya görüşlerini ve aralarındaki anlaşmazlıkları belirtip İttihad-ı İslam meselesinin altını çiziyor.

Ayrıca Meşrutiyetçilerin Türkizm ve İslamizm siyaseti, İslam İrşad Cemiyeti, azınlık sorunu, reformist arayışlar, Türkçü-İslamcı fikrin uyanışı, Pan- Türkizm, hilafet ve cumhuriyet tartışması gibi önemli başlıklara yer veriyor.

