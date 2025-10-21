Mütefekkir Sadık Albayrak D&R Rize Şimal'de okurlarıyla buluşacak
Mütefekkir, gazeteci ve yazar Sadık Albayrak, 23 Ekim Perşembe günü D&R Rize Şimal mağazasında Rize halkı ve okurlarıyla buluşacak. Albayrak, “Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası” ile “Siyasi Boyutlarıyla Türkiye’de İslamcılığın Doğuşu” adlı eserleri üzerine gerçekleştireceği söyleşide, İslam düşünce tarihine dair önemli değerlendirmelerde bulunacak. Albayrak, her iki kitabının telif gelirini NUN Eğitim ve Kültür Vakfı’na bağışladı. Elde edilen gelirlerin, yetim ve şehit çocuklarına burs olarak aktarılacağı bildirildi.
60 YILLIK ARŞİV 100 YILLIK HESAPLAŞMA
Albayrak, Trabzon'daki imza gününde "başucu eser" niteliğindeki iki kitabı için "60 yıllık arşivlerimden yola çıkarak, elimde olan belgelerle Türk İslam düşünce tarihinin son 100 yıllık batılılaşma hesaplaşması, Trabzon'un iman ateşi gibi çile çeken kahramanlarını yeni nesillere anlatmak için yazdım" demişti.
Kitaplardan elde edilen gelirlerle yetim ve şehit çocuklarına burs sağlanacağına dile getiren Sadık Albayrak şu ifadeleri kullanmıştı:
"Trabzon, Müslümanlar tarafından İstanbul'dan sonra fethedilen 2 şehir. Benim doğduğum büyüdüğüm, yaşadığım şehir. Halka mal olmuş adamları kitaplarımda yazdım.
Ben bu kitaplarımı öldükten sonra da telifini NUN Eğitim ve Kültür Vakfı'na bağışladım. Kabiliyetli, yetim ve şehit çocuklarına burs verecekler. Bu mutluluk ve onur bana yeter"
MEŞİHAT, ŞERİAT, TARİKAT KAVGASI
Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası kökleri Meşrutiyet devrine kadar uzanan önemli tartışmaları belgeler ışığında bir araya getiren temel bir eser. Kitap, Meşrutiyet'in ilanı ile başlayan tartışmalarda daha çok İslami heyecan duyup meşihat, şeriat ve tarikat konularında fikir beyanında bulunmuş yazar ve siyasi düşünürlerin görüşlerine yer verirken; ülkemizde yorumların cezalandırıldığı dönemleri temel kaynaklar eşliğinde ele alıyor.
Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası, aynı zamanda günümüzde yaşanan anayasa tartışmaları için de tarihî bir vesika hüviyetinde bir kitap.
"SİYASİ BOYUTLARIYLA TÜRKİYE'DE İSLAMCILIĞIN DOĞUŞU"
Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu ise kökleri Tanzimat devrine dayanan İslamcılık tartışmasının geçirdiği safhaları; konunun önemli isimlerinin yazışmalarına, gazete/ dergi makalelerine ve kitaplara misaller vererek derli toplu bir şekilde okurun gündemine getiriyor.
Sadık Albayrak'ın Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu çalışması, Tanzimat'tan başlayarak Batılı hukuk, iktisat ve kültür yapısının Osmanlı topraklarında nasıl yaygınlık kazanmaya başladığını belgeler ve vesikalar eliyle anlatıyor.
Kitap, öncelikle Sultan Abdülhamid Han'ın İslamcılık siyasetinin altını çiziyor. Abdülhamid Han dönemindeki İslam devlet ve anayasa hukukunun yorumu tartışmalarını ele alıyor.
İTTİHAD-I İSLAM MESELESİ
Tanzimat paşalarının dünya görüşlerini ve aralarındaki anlaşmazlıkları belirtip İttihad-ı İslam meselesinin altını çiziyor.
Ayrıca Meşrutiyetçilerin Türkizm ve İslamizm siyaseti, İslam İrşad Cemiyeti, azınlık sorunu, reformist arayışlar, Türkçü-İslamcı fikrin uyanışı, Pan- Türkizm, hilafet ve cumhuriyet tartışması gibi önemli başlıklara yer veriyor.