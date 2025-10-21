Mütefekkir Sadık Albayrak D&R Rize Şimal'de okurlarıyla buluşacak

Giriş Tarihi: 21.10.2025 10:10

Fikir ve aksiyon adamı Sadık Albayrak , Trabzon 'dan sonra Rize'de de okurlarıyla buluşuyor. Albayrak'ın "Son Devir Osmanlı Uleması", "Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası" ve "Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu" gibi başucu eserleri için 23 Ekim Perşembe saat 14.00'te imza günü düzenlenecek.





60 YILLIK ARŞİV 100 YILLIK HESAPLAŞMA



Albayrak, Trabzon'daki imza gününde "başucu eser" niteliğindeki iki kitabı için "60 yıllık arşivlerimden yola çıkarak, elimde olan belgelerle Türk İslam düşünce tarihinin son 100 yıllık batılılaşma hesaplaşması, Trabzon'un iman ateşi gibi çile çeken kahramanlarını yeni nesillere anlatmak için yazdım" demişti.



Kitaplardan elde edilen gelirlerle yetim ve şehit çocuklarına burs sağlanacağına dile getiren Sadık Albayrak şu ifadeleri kullanmıştı:



"Trabzon, Müslümanlar tarafından İstanbul'dan sonra fethedilen 2 şehir. Benim doğduğum büyüdüğüm, yaşadığım şehir. Halka mal olmuş adamları kitaplarımda yazdım.



Ben bu kitaplarımı öldükten sonra da telifini NUN Eğitim ve Kültür Vakfı'na bağışladım. Kabiliyetli, yetim ve şehit çocuklarına burs verecekler. Bu mutluluk ve onur bana yeter"

Sadık Albayrak'tan Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası

Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası kökleri Meşrutiyet devrine kadar uzanan önemli tartışmaları belgeler ışığında bir araya getiren temel bir eser. Kitap, Meşrutiyet'in ilanı ile başlayan tartışmalarda daha çok İslami heyecan duyup meşihat, şeriat ve tarikat konularında fikir beyanında bulunmuş yazar ve siyasi düşünürlerin görüşlerine yer verirken; ülkemizde yorumların cezalandırıldığı dönemleri temel kaynaklar eşliğinde ele alıyor.

Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası, aynı zamanda günümüzde yaşanan anayasa tartışmaları için de tarihî bir vesika hüviyetinde bir kitap.