Başkan Erdoğan imzaladı! Siber Güvenlik Başkanlığı’na Ümit Önal atandı

Fotoğraf-AA

2016 sonunda Satış ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Türk Telekom ailesine katılan Önal, 2018 Aralık ayında Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine; Ağustos 2019'da ise şirketin CEO'luk görevine atanmıştır. Medya ve iletişim sektöründe 20 yılın üzerinde deneyimi ile Türk medyasının köklü değişim sürecine önemli katkılarda bulunan Önal, Türk Telekom bünyesinde Türkiye'nin dijital ve teknolojik dönüşümüne liderlik etmeyi sürdürmektedir.