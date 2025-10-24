Başkan Erdoğan imzaladı! Siber Güvenlik Başkanlığı’na Ümit Önal atandı

24 Ekim 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2025 00:17 Güncelleme: 24.10.2025 01:12
Resmi Gazete'de Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararla birlikte Siber Güvenlik Başkanlığı'na Ümit Önal atandı. Devlet Arşivleri Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına ise Muhammed Hüseyin Karabul getirilirken Sayıştay Savcılığına da Davut Öksüz atandı.

Devlet Arşivleri Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına ise Muhammed Hüseyin Karabul getirilirken Sayıştay Savcılığına da Davut Öksüz atandı.

ÜMİT ÖNAL KİMDİR?

1973 yılında doğan Ümit Önal, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'den mezun oldu. Ümit Önal, profesyonel iş hayatına medya ve iletişim sektöründe başlamış; 2007 yılında Turkuvaz Medya Grubu'na katılarak 2015 yılına kadar sırasıyla ATV Genel Müdürlüğü, Reklam Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2015'te Digitürk Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürlük görevlerini üstlendikten sonra Digitürk'ün BeIN Media Group'a satış sürecini yönetmiştir.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

2016 sonunda Satış ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Türk Telekom ailesine katılan Önal, 2018 Aralık ayında Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine; Ağustos 2019'da ise şirketin CEO'luk görevine atanmıştır. Medya ve iletişim sektöründe 20 yılın üzerinde deneyimi ile Türk medyasının köklü değişim sürecine önemli katkılarda bulunan Önal, Türk Telekom bünyesinde Türkiye'nin dijital ve teknolojik dönüşümüne liderlik etmeyi sürdürmektedir.

Fotoğraf-AA ArşivFotoğraf-AA Arşiv

Kariyeri boyunca ulusal ve uluslararası derneklerde aktif olarak görev almıştır. 2020 ve 2022 yıllarında Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD) Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış olan Önal, halen aktif olarak Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Üyeliği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Amerika İş Konseyi Üyeliği görevlerine devam etmektedir.

Ümit Önal, Ağustos 2019'da şirketin CEO'luk görevine atanırken Mart 2022 tarihinden itibaren Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi görevini sürdürdü. Önal, evli ve 3 kız çocuk babasıdır.

