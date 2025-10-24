Başkan Erdoğan imzaladı! Siber Güvenlik Başkanlığı'na Ümit Önal atandı
Resmi Gazete'de Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararla birlikte Siber Güvenlik Başkanlığı'na Ümit Önal atandı. Devlet Arşivleri Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına ise Muhammed Hüseyin Karabul getirilirken Sayıştay Savcılığına da Davut Öksüz atandı.
Resmi Gazete'de Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararla birlikte Siber Güvenlik Başkanlığı'na Ümit Önal atandı. Devlet Arşivleri Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına ise Muhammed Hüseyin Karabul getirilirken Sayıştay Savcılığına da Davut Öksüz atandı.
Devlet Arşivleri Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına ise Muhammed Hüseyin Karabul getirilirken Sayıştay Savcılığına da Davut Öksüz atandı.
ÜMİT ÖNAL KİMDİR?
1973 yılında doğan Ümit Önal, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'den mezun oldu. Ümit Önal, profesyonel iş hayatına medya ve iletişim sektöründe başlamış; 2007 yılında Turkuvaz Medya Grubu'na katılarak 2015 yılına kadar sırasıyla ATV Genel Müdürlüğü, Reklam Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2015'te Digitürk Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürlük görevlerini üstlendikten sonra Digitürk'ün BeIN Media Group'a satış sürecini yönetmiştir.
2016 sonunda Satış ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Türk Telekom ailesine katılan Önal, 2018 Aralık ayında Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine; Ağustos 2019'da ise şirketin CEO'luk görevine atanmıştır. Medya ve iletişim sektöründe 20 yılın üzerinde deneyimi ile Türk medyasının köklü değişim sürecine önemli katkılarda bulunan Önal, Türk Telekom bünyesinde Türkiye'nin dijital ve teknolojik dönüşümüne liderlik etmeyi sürdürmektedir.
Kariyeri boyunca ulusal ve uluslararası derneklerde aktif olarak görev almıştır. 2020 ve 2022 yıllarında Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD) Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış olan Önal, halen aktif olarak Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Üyeliği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Amerika İş Konseyi Üyeliği görevlerine devam etmektedir.
Ümit Önal, Ağustos 2019'da şirketin CEO'luk görevine atanırken Mart 2022 tarihinden itibaren Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi görevini sürdürdü. Önal, evli ve 3 kız çocuk babasıdır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İnsan vücudunda kütlece en fazla bulunan element hangisidir?
- Hangi ünlü resmin orijinali günümüze daha yakın bir zamanda yapılmıştır?
- Osmanlı Devleti'nde idari ve askeri zümre mensupları için kullanılan "seyfiye"nin kökü olan "seyf"in kelime anlamı hangisidir?
- Franz Kafka'nın "Dönüşüm" adlı eserinin başında kendini dev bir böceğe dönüşmüş olarak bulan Gregor Samsa'nın başına hikayenin sonunda ne gelir?
- 2011-2025 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Muslera Süper Lig kariyeri boyunca toplam kaç gol atmıştır?
- İnsan beyni, insan vücudu ağırlığının yaklaşık yüzde kaçını oluşturur?
- Pamuk prenses bile şaşırır! Her gün elma yemenin gerçek sırrı
- Hazırlıksız yakalanmayın! BEDAŞ açıkladı: İstanbul’da hangi ilçelerde elektrikler kesilecek, ne zaman gelecek?
- CUMA MESAJLARI 2025: En yeni, anlamlı ve hadisli cuma sözleri
- UEFA KONFERANS LİGİ | Samsunspor-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
- Alarma ihtiyaçları yok: Güne en erken başlayanlar onlar! Sabahları zinde uyanan 3 burç
- Bir şey olmaz demeyin! Çocuğunuzdan uzak tutmanız gereken o besin