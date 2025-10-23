Ticaret Bakanlığı'ndan 288 milyon TL'lik lüks araç operasyonu!
İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri, düzenledikleri operasyonla büyük bir kaçakçılık girişimini ortaya çıkardı. Yapılan incelemelerde, değeri 288 milyon lirayı bulan 10 adet lüks araca el konuldu. Operasyon kapsamında araçların yasa dışı yollarla yurda sokulduğu tespit edilirken, olaya ilişkin soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü kayıtlarında bulunan 9 lüks aracın değerlerinin, sahte faturalarla düşük gösterildiği tespit edildi.
Türkiye Yüzyılı – Ticaretin Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, ticarette güvenliğin sağlanması ve kaçakçılıkla etkin mücadele çalışmaları kapsamında yapılan detaylı incelemeler sonucu, sahte belgelerle araç değerleri düşük gösterilerek 46 milyon TL kamu zararına yol açılmasının önüne geçildi.
Bu çerçevede toplam 288 milyon TL değerinde 10 lüks araca el konuldu.
