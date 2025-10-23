İlbak’tan İnan Güney ve Rıza Akpolat’a 30 milyon lira!

İBB'nin reklam tekelini elinde tuttuğu iddia edilen İlbak Holding yöneticileriyle ilgili, CHP'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ'ın verdiği ifadede, İlbaklar'ın CHP'li ilçe belediyelerinden de nemalandığını ortaya koydu.

Akçadağ ifadesinde, özellikle Beyoğlu Belediye Başkanı olan İnan Güney'in başkan olmadan önce 2019 yılında, Rıza Akpolat, reklamcı Serkan Öztürk'le beraber İlbak Holding patronu Murat İlbak'la bir araya geldiğine dikkat çekti. Bu görüşmede bir reklam işinin İlbaklar'a verildiğini ve karşılığında ise İnan Güney ve Rıza Akpolat'a 30 milyon lira ödendiğini aktardı. Akçadağ'ın ifadesine göre, 2019'da Beyoğlu Belediye Başkanı olmadan önce İnan Güney, Rıza Akpolat ve Serkan Öztürk, İlbak Holding patronu Murat İlbak'la görüşüp bir reklam işi verdiler; karşılığında Güney ve Akpolat'a 30 milyon lira ödendi. Güney'in eşine lüks Volvo XC90 hediye edildi.