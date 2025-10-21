Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında flaş gelişme! Kütahya ve Isparta belediyeleri de incelemeye alındı

21 Ekim 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2025 18:42 Güncelleme: 21.10.2025 19:04
Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü"ne yönelik iddianame hazırlanmıştı. Soruşturma derinleşti ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" soruşturması kapsamında Kütahya ve Isparta belediyelerini incelemeye aldı.

Savcılık, suç örgütüne ait firmaların Kütahya ve Isparta Belediyelerin aldığı ihale dosyaları Kütahya ve Isparta Başsavcılıklarından istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne' yönelik yürütülen 2024/236201 soruşturma sayılı dosyada suç örgütüne ait firmaların Kütahya ve Isparta Belediyelerin aldığı ihale dosyalarının temini için ilgili yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına talimat yazılmıştır. Soruşturma genişletilerek devam etmektedir"

