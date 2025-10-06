06 Ekim 2025, Pazartesi
A Haber Gazze'deki enkazı böyle görüntüledi! Canlı yayında patlama sesleri
Dünyanın gözü Mısır'da gerçekleşecek Gazze müzakerelerinde. Katil İsrail Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Niyazi Kurt Gazze sınırından son durumu aktardı. Canlı yayında patlama sesleri duyulurken Gazze'den dumanlar yükseldi.