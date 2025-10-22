Stoltenberg’in Başkan Erdoğan ile anısı gündem oldu: Mısır yiyip Suriye operasyonu konuştuk

Fotoğraf-AA Arşiv

Erdoğan'ın bu nedenle tek başına hareket etmeye karar verdiğini belirten Stoltenberg, dönemin ABD Başkanı Donald Trump'a, Suriye'nin kuzeyinde büyük bir askeri operasyon başlatma kararını bildirdiğini, bunun üzerine ABD'nin birliklerini bu bölgeden çekeceğini duyurduğunu aktardı.

Stoltenberg, Erdoğan'ın konuya ilişkin söyleminin kesin olduğunu şu sözlerde aktardı:

"Türk operasyonu, zorunluydu. YPG, bir terör örgütüdür. Siz de bunu daha önce kabul etmiştiniz. Neden fikrinizi değiştirdiniz? Onlara DEAŞ'la savaşmak için ihtiyaç duyuyorsunuz ama bu onları daha az terörist yapmıyor."

Stoltenberg, "Erdoğan 'siz' derken, Batı'yı genel olarak kastediyordu. Ona göre, Batı, yine aynı korkunç hataları yapıyordu." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE NATO ÜLKELERİ ARASINDA EN ÇOK TERÖRDEN ETKİLENENLERDEN BİRİ"

Stoltenberg, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'de gerçekleşen farklı terör saldırılarından ve hayatını kaybedenlerden uzunca bahsettiğini kaydederek, "Bütün bu sayıları kendim teyit edemezdim ancak birkaç saat önceki basın toplantısında da dahil olmak üzere daha önce benim de birçok defa altını çizdiğim gibi, Türkiye'nin NATO ülkeleri arasında en çok terörden etkilenenlerden biri olduğu inkar edilemezdi." ifadesini kullandı.

ABD ve birçok ortaklarının, uzun bir süre terör örgütleri PKK ve PKK/YPG'yi aynı örgütün farklı kolları olarak gördüğünü belirten Stoltenberg, "ABD ve NATO'nun başka ülkeleri için, terör devletini ortadan kaldırmak için YPG'lileri silahlandırmaya başladıktan sonra onların terörist olduğunu savunmak artık mümkün değildi." değerlendirmesinde bulundu.

"O HALDE MISIR YİYECEĞİZ"

Stoltenberg, Başkan Erdoğan'la birlikte geleneksel bardaklarla çay içtikleri bir anıyı da paylaşarak, şunları kaydetti:

"Şaşırmış bir ifade takınmış olmalıyım çünkü Erdoğan sorusunu tekrarladı: 'Mısır'ı sever misiniz? Tam da mısır sezonundayız.' dedi. 'Mısırı severim.' dedim. 'O halde mısır yiyeceğiz.' dedi Erdoğan, kapının yanındaki bir görevliye işaret ederek. Birkaç dakika sonra, önümüze altın sarısı mısır koçanlarıyla dolu büyük bir tepsi getirildi ve onları avuçladık. 8-10 kişi kadardık; herkes neşeyle mısırlarını yedi. Ayrıca kavrulmuş kestaneler de ikram edilmişti."