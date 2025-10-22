Akkuyu nükleer güç santrali son virajda! Elektrik üretimi ne zaman başlayacak?

22 Ekim 2025, Çarşamba
Büşra Arga
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 22.10.2025 12:45 Güncelleme: 22.10.2025 12:47
Türkiye’nin enerji bağımsızlığında dev bir adım olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Santralin lojistik kalbi Doğu Kargo Terminali, tonlarca devasa malzemenin taşınmasında kritik rol oynuyor. A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, limanın projenin can damarı olduğunu ve 100’den fazla kargo gemisinin yanaştığını aktardı. Reaktörlerin soğutmasında kullanılacak deniz suyunun çevreye zarar vermeyeceği, aksine deniz canlılarına fayda sağlayacağı belirtildi. Birinci reaktörde sona gelindi; reaktör basınç kabı yerleştirildi ve binlerce kişi titizlikle çalışmaya devam ediyor. Santral tamamlandığında Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık %10’u Akkuyu’dan karşılanacak.

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolundaki en büyük adımı olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %10'unu tek başına karşılayacak olan dev projenin adeta can damarı olan Doğu Kargo Terminali'nden son gelişmeleri A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel aktardı. Geçgel, devasa vinçlerden, reaktör basınç kaplarına kadar tonlarca malzemenin bu liman üzerinden santral sahasına nasıl taşındığını A Haber özel görüntüleriyle ekrana getirdi.

A HABER TÜRKİYE'NİN İLK NÜKLEER SANTRALİ AKKUYU'DA!

"PROJENİN CAN DAMARI: BU LİMAN OLMADAN OLMAZDI!"

A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, Akkuyu NGS'nin neden deniz kenarına inşa edildiğini açıklayarak, projenin lojistik kalbi olan Doğu Kargo Terminali'nin önemine dikkat çekti. Bugüne kadar 100'den fazla kargo gemisinin bu limana yanaştığını belirten Geçgel, devasa malzemelerin taşınmasındaki kritik rolünü vurguladı ve "Akkuyu Nükleer Güç Santrali neden deniz kenarına inşa edildi? Birincisi, soğutmada deniz suyu kullanılacak. Diğer bir önemli sebebi de devasa büyüklükteki malzemelerin taşınması için deniz yolu gerekiyordu. İnşa edilmeden önce ise üstünde bulunduğumuz bu liman yapıldı. Bu liman, bu projenin adeta can damarı. Birinci reaktör basınç kabı da yine törenle bu limana getirildi ve yerine o büyük vinçle yerleştirildi." ifadelerini kullandı.

A Haber Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'daA Haber Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'da

ÇEVRE DOSTU TEKNOLOJİ: "DENİZ SUYU KULLANILACAK, CANLILARA ZARAR VERİLMEYECEK!"

Mehmet Geçgel, santralin soğutma sisteminde kullanılacak olan deniz suyunun çevreye herhangi bir zarar vermeyeceğini, aksine uzmanların deniz canlılarına faydalı olacağını belirttiğini söyledi. Radyoaktif madde bulaşma riskinin olmadığını vurguladı.

A Haber Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'da!A Haber Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'da!

"Soğutmada deniz suyunun kullanılması ikinci bir etken. Kullanılan deniz suyu hiçbir radyoaktif madde bulaşmadan tekrar denize verilecek ve böylece çevreye de, denize de zarar verilmemiş olacak. Aksine uzmanlar orada hava kabarcıkları olduğu için deniz canlılarına da faydalı olacağını ifade ediyor."

A Haber Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'da!A Haber Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'da!

BİRİNCİ REAKTÖRDE SONA DOĞRU: "KOCA BİR ORDU GÖREV YAPIYOR!"

Geçgel, santralin birinci reaktöründe artık sona yaklaşıldığını, reaktör ve tribün binalarının temel plakalarının betonlandığını ve basınç kabının yerleştirildiğini belirtti. Binlerce kişinin çalıştığı şantiyeyi "koca bir orduya" benzeten Geçgel, çalışmaların büyük bir titizlikle sürdüğünü ifade ederek, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci reaktörünün de artık yapımına sona doğru yaklaşıldığını ifade etmemiz gerekir. Koca bir ordu burada görev yapıyor ve Nükleer Güç Santrali'nin tamamlanması için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyorlar. Birinci güç ünitesinde reaktör ve tribün binaları temel plakaları betonlandı, koryum tutucu kuruldu ve reaktör basınç kabı da yerleştirilmiş durumda." dedi.

