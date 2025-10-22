Akkuyu nükleer güç santrali son virajda! Elektrik üretimi ne zaman başlayacak?

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolundaki en büyük adımı olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %10'unu tek başına karşılayacak olan dev projenin adeta can damarı olan Doğu Kargo Terminali'nden son gelişmeleri A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel aktardı. Geçgel, devasa vinçlerden, reaktör basınç kaplarına kadar tonlarca malzemenin bu liman üzerinden santral sahasına nasıl taşındığını A Haber özel görüntüleriyle ekrana getirdi.

"PROJENİN CAN DAMARI: BU LİMAN OLMADAN OLMAZDI!"

A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, Akkuyu NGS'nin neden deniz kenarına inşa edildiğini açıklayarak, projenin lojistik kalbi olan Doğu Kargo Terminali'nin önemine dikkat çekti. Bugüne kadar 100'den fazla kargo gemisinin bu limana yanaştığını belirten Geçgel, devasa malzemelerin taşınmasındaki kritik rolünü vurguladı ve "Akkuyu Nükleer Güç Santrali neden deniz kenarına inşa edildi? Birincisi, soğutmada deniz suyu kullanılacak. Diğer bir önemli sebebi de devasa büyüklükteki malzemelerin taşınması için deniz yolu gerekiyordu. İnşa edilmeden önce ise üstünde bulunduğumuz bu liman yapıldı. Bu liman, bu projenin adeta can damarı. Birinci reaktör basınç kabı da yine törenle bu limana getirildi ve yerine o büyük vinçle yerleştirildi." ifadelerini kullandı.