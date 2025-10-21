İsrail’in bitmeyen Ankara hazımsızlığı! Hedeflerinde Başkan Erdoğan var: Türkler ön kapıdan içeriye girdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

"TÜRKİYE BÖLGENİN GELECEĞİNDE ÖN SAFLARDA"

Haberde, "Geçtiğimiz haftalarda Türkiye, ABD öncülüğündeki Gazze barış planına garantör ülke olarak imza atarak bölgenin geleceğinde ön saflarda yer aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte İsrail-Hamas çatışmalarına son verilmesini destekleyen ortak bir bildiriyi imzaladı. Ankara, savaş sonrası dönemde somut adımlar atmayı taahhüt etti." ifadeleri kullanıldı.

Jerusalem Post'a göre, Türkiye, İsrailli esirlerin cenazelerinin bulunması ve enkaz kaldırma çalışmaları için Gazze'ye bir arama-kurtarma ekibi göndermeyi planlıyor. Ayrıca Türkiye'nin ateşkesi izlemek ve Filistin güvenlik güçlerini eğitmek üzere çok uluslu bir görev gücüne katılması öngörülüyor.

İsrailli gazete, tarihsel gerginliklere rağmen ABD baskısı nedeniyle Tel Aviv yönetiminin, Türkiye'nin sürece dahil olmasını kabul ettiğini bildirdi.

"ANKARA ÖN KAPIDAN İÇERİ GİRDİ"

Haberde birkaç İsrailli uzmanın konu hakkındaki görüşlerine yer verildi. İsrail'in eski Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Büyükelçisi ve İsrail Bölgesel Dış Politika Enstitüsü Mitvim'in politika uzmanı Michael Harari, "Bu, ilişkide büyüleyici bir dönemeç. İki ülke arasındaki rekabet farklı evrelerden geçti, şimdi yeniden değişiyor ve Türkiye Filistin meselesine doğrudan dahil olmak üzere ön kapıdan içeri girdi." ifadelerini kullandı.

Jerusalem Post, Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki iyi ilişkilerin, İsrail'in Ankara hakkındaki olumsuz düşüncelerine rağmen bu sonucu mümkün kıldığını aktardı.