İsrail’in bitmeyen Ankara hazımsızlığı! Hedeflerinde Başkan Erdoğan var: Türkler ön kapıdan içeriye girdi

Gazze'deki ateşkeste Türkiye'nin üstlendiği rol katil İsrail cephesinde derin bir tedirginlik yarattı. İsrail medyasına göre, Tel Aviv yönetimi Washington’ın baskısıyla Ankara’nın plana dahil olmasını istemeden de olsa kabul etti. Jerusalem Post gazetesinde yer alan analizde, Türkiye’nin Gazze’de garantör ülke olarak üstleneceği konuma karşı İsrail’in atabileceği olası adımlar dikkat çekti. Ankara'nın etkisinden rahatsız olan siyonistler Türkiye'nin Gazze'nin yeniden inşasında rol almaması konusunda ABD'ye baskı yaptı. Öte yandan İsrail medyasından Maariv'in bir haberinde “Gazze’de Türk varlığı ister askeri, ister güvenlik ya da sivil nitelikte olsun İsrail açısından kırmızı çizgidir” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin Gazze'deki etkin rolü, İsrail'de ciddi bir rahatsızlık yarattı. İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesi, Ankara'nın Gazze barış sürecine dahil olmasının perde arkasını ve bu gelişmenin İsrail'in yeni önceliklerini nasıl şekillendirdiğini ele alan dikkat çekici bir analiz yayımladı.

İSRAİL TÜRKLERİN ROLÜNÜ KABUL ETMEK ZORUNDA KALDI

Haberde, Ankara'nın Hamas'a verdiği desteğe ve Suriye'deki rekabete rağmen, ABD'nin baskısı ile İsrail'in Gazze barış anlaşmasında Türkiye'nin rolünü kabul etmek zorunda kaldığı bildirildi.

SINIRLAMA ÇABALARI BOŞA ÇIKTI

Habere göre, İsrail'in Türkiye ile ilişkisi son yıllarda gergin geçti. Gazze'ye yönelik 2 yıldır süren saldırılar, zaten hassas olan bu dinamiğe yeni bir sürtüşme kattı.

Jerusalem Post, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar sırasında İsrailli yetkililerin, Ankara'nın ateşkes arabuluculuğundaki rolünü genişletme çabalarını sınırlamaya çalıştığını belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

"TÜRKİYE BÖLGENİN GELECEĞİNDE ÖN SAFLARDA"

Haberde, "Geçtiğimiz haftalarda Türkiye, ABD öncülüğündeki Gazze barış planına garantör ülke olarak imza atarak bölgenin geleceğinde ön saflarda yer aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte İsrail-Hamas çatışmalarına son verilmesini destekleyen ortak bir bildiriyi imzaladı. Ankara, savaş sonrası dönemde somut adımlar atmayı taahhüt etti." ifadeleri kullanıldı.

Jerusalem Post'a göre, Türkiye, İsrailli esirlerin cenazelerinin bulunması ve enkaz kaldırma çalışmaları için Gazze'ye bir arama-kurtarma ekibi göndermeyi planlıyor. Ayrıca Türkiye'nin ateşkesi izlemek ve Filistin güvenlik güçlerini eğitmek üzere çok uluslu bir görev gücüne katılması öngörülüyor.

İsrailli gazete, tarihsel gerginliklere rağmen ABD baskısı nedeniyle Tel Aviv yönetiminin, Türkiye'nin sürece dahil olmasını kabul ettiğini bildirdi.

"ANKARA ÖN KAPIDAN İÇERİ GİRDİ"

Haberde birkaç İsrailli uzmanın konu hakkındaki görüşlerine yer verildi. İsrail'in eski Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Büyükelçisi ve İsrail Bölgesel Dış Politika Enstitüsü Mitvim'in politika uzmanı Michael Harari, "Bu, ilişkide büyüleyici bir dönemeç. İki ülke arasındaki rekabet farklı evrelerden geçti, şimdi yeniden değişiyor ve Türkiye Filistin meselesine doğrudan dahil olmak üzere ön kapıdan içeri girdi." ifadelerini kullandı.

Jerusalem Post, Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki iyi ilişkilerin, İsrail'in Ankara hakkındaki olumsuz düşüncelerine rağmen bu sonucu mümkün kıldığını aktardı.

"İSRAİL'İN İSTEDİĞİ BİR ŞEY DEĞİL"

Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nden kıdemli araştırmacı Dr. Gallia Lindenstrauss, "Şu anda yaşananlar, ABD'nin İsrail üzerindeki baskısı nedeniyle oldu. Bu, İsrail'in istediği bir şey değildi." ifadelerini kullandı.

Lindenstrauss ek olarak şunları söyledi: "Gazze'ye yönelik saldırılar sırasında (Türkiye'den) İsrail'e yönelik sert söylemlerde artış gördük. Ancak bu sefer hem daha yoğun hem de eylemlerle desteklenmiş durumda. Bu, İsrail için endişe verici bir gelişme."

HAMAS ÜZERİNDEKİ ETKİ TÜRKİYE'Yİ VAZGEÇİLMEZ KILIYOR

Haberde, Başkan Erdoğan'ın Hamas'a verdiği güçlü destek ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Nazi lideri Adolf Hitler'e benzetmesi, ayrıca Türkiye'nin İsrail'e karşı açılan Uluslararası Ceza Mahkemesi davasına katılmasının Tel Aviv ile Ankara arasındaki uçurumu daha da derinleştirdiği belirtildi.

Jerusalem Post'a göre, İsrail, Türkiye'nin Hamas'a olan yakınlığından rahatsız ve Ankara'nın ateşkes sürecinde Filistinli grubu koruma altına alabileceğinden endişe ediyor.

İSRAİL: TÜRKLERİN GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASINDA YERİ YOK

Haberde, İsrail'in önceliğinin artık Türkiye'nin sahadaki etkisini sınırlamak olacağı bildirildi.

Harari, Tel Aviv'in bir sonraki hamlesine ilişkin, "İsrail, Türklerin yalnızca esirlerin cenazelerinin kurtarılması konusunda rol almasını sağlamaya çalışacak ve Gazze'nin yeniden inşasına katılmasını engellemeye çalışacak; ancak bu çok zor olacak." dedi.

SURİYE'DE İKİ ÜLKE ARASINDA REKABET

Jerusalem Post'a göre, Suriye, İsrail ve Türkiye arasındaki farklılıkların bir başka sahnesini oluşturuyor; her iki ülke de Suriye ile sınır komşusu.

Haberde, "İsrail ile Türkiye'nin Suriye'deki çıkarlarının çelişkili yönleri açığa çıktı ve bu da bölgesel fay hatlarını derinleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

Harari, Tel Aviv'in Suriye planı hakkında, "İsrail, Suriye'nin güneyinde kapsamlı bir silahsızlanma görmek istiyor. Ayrıca Dürziler gibi azınlık grupları koruma bahanesiyle bölgenin geleceğini şekillendirmek istiyor. Ancak hem Türkiye hem de Ahmed Şara bunu ya da İsrail'in Suriye'nin geleceğinde herhangi bir söz hakkı olmasını kabul etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara (AA)

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KUDÜS'E SAHİP ÇIKMASINI ÇEKEMEDİ

Jerusalem Post'un yayımladığı bu haber İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli'yi çileden çıkardı. Jerusalem Post'un haberini X sosyal medya platformundaki hesabından etiketleyen Siyonist bakan, alçak sözlerle Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

Chikli, Başkan Erdoğan'ın Filistin ve Kudüs'e sahip çıkmasını hazmedemeyerek, "Muhtemelen Kuran'ı hiç açmamış ya da Tevbe ve Sâlih Peygamberlerin yanı sıra Enbiyâ Suresi'nde övülen Davud ve Süleyman'ı hiç duymamış olan Erdoğan, Yahudi halkının kutsal başkentiyle olan ezeli bağını sürekli biçimde baltalamaya çalışıyor. Zira 1 Ekim 2020'de: "Yani Kudüs bizim şehrimiz. İlk kıblemiz…" demişti ve 2025 Eylül'ünde: "Kudüs'e ait tek bir taş bile İsrail'e vermeyeceğiz." demişti. Erdoğan'a tek bir gerçeği hatırlatıyoruz: Kudüs, Kral Davud'un zamanından beri İsrail'in başkentidir." ifadeleriyle haddini ziyadesiyle aşan bir dil kullandı.

Chikli, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) dil uzatarak, "Kudüs, Muhammed'in doğumundan 1.500 yıl, emperyal-sömürgeci Osmanlı işgalinden ise 2.500 yıl önceden beri İsrail'in başkentidir." ifadeleriyle alçak dilini sürdürdü.

ANKARA'NIN ETKİSİ SİYONİST BAKANI ÇILDIRTTI

Siyonist bakan ayrıca, Türkiye'nin Gazze'deki varlığını da kabullenemedi ve küstahça "Ne kuzey sınırımızda ne de güney sınırımızda Türk varlığına tahammül etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İSRAİL: TÜRKLER GAZZE'YE GİRMEMELİ

Öte yandan İsrail medyasından Maariv'in haberine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son günlerde ABD yönetimine ve Başkan Donald Trump'ın kıdemli danışmanlarına, İsrail'in Gazze'ye girecek planlanan uluslararası güce Türkiye'nin herhangi bir şekilde katılmasına kesinlikle karşı olduğunu iletti.

İSRAİL: TÜRKİYE KIRMIZI ÇİZGİMİZ

Netanyahu'nun ABD'li yetkililere "Gazze'de Türk varlığı ister askeri, ister güvenlik ya da sivil nitelikte olsun İsrail açısından kırmızı çizgidir" dediğine haberde yer verildi.

Öte yandan Netanyahu'nun görüşmelerde Türkiye'yi bölgedeki düşmanca bir aktör olarak gördüğünü belirttiği ve "Gazze'yi istikrara kavuşturmayı amaçlayan uluslararası yapıda Türkiye'nin yeri olmadığını" söylediği belirtildi.

