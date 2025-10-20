CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Başkan Erdoğan'a yönelik çirkin sözler: Tepkiler çığ gibi | Bakan Tunç duyurdu: Soruşturma başlatıldı
CHP'li Ali Mahir Başarır'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı. AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP yönetiminin artık “husumet üretim merkezi” haline geldiğinin altını çizerken "Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz." dedi. Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise Başarır'ın kelime oyunu yapabilecek bir zekasının olmadığını vurguladı. Yayman ayrıca "Milletimiz, kendi oyuyla seçtiği Cumhurbaşkanına sahip çıkmayı da, had bilmezlere sandıkta en güçlü cevabı vermeyi de çok iyi bilir." dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Başarır'a tepki göstererek "Bu muhalefet anlayışına milletimiz bugüne kadar geçit vermedi, bundan sonra da geçit vermeyecek. Ana muhalefetin de bu ülkede uzun yıllar iktidar olamamasının sebebi eserlere karşı gelmesidir, hakaret siyaseti yapmasıdır." dedi. Öte yandan Bakan Tunç Başarır'ın skandal sözlerinin ardından soruşturma başlatıldığını belirtti.
CHP'li Ali Mahir Başarır yaptığı konuşmada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tepki çeken ifadeler kullandı.
SKANDAL SÖZLERE SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ali Mahir Başarır'ın Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret dolu sözlerine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Tunç yaptığı açıklamasında; "Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır. Grup Başkanvekilinin kullandığı sözler ifade özgürlüğü sınırlarını aşan, çirkin ve yakışıksız ifadeler olup, doğrudan kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Hiç kimse nefret, hakaret ve iftira dilini meşru gösteremez. Hukuk devleti, özgürlükleri güvence altına aldığı gibi kişilik haklarına saygının da teminatıdır."
BAŞARIR'DAN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER
Başarır yaptığı konuşmada "CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Çatlasa da patlasa da, çıldırsa da, kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Silivri'de. Bu siyasi mücadele namuslular ile namussuzların mücadelesi" ifadelerini kullandı.
Başarır'ın sözleri sosyal medyada büyük tepki toplarken AK Partili isimlerden de Başarır'a yönelik paylaşımlar geldi.
İşte o paylaşımlar:
"HUSUMET ŞEBEKESİ GİBİ DAVRANIYORLAR"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı paylaşımda "CHP adına konuşanların ahlaktan yoksun söylemi, siyasetin ve demokrasinin tüm değerlerine saldırganlığa dönüşmüştür. CHP yöneticileri muhalefet yapma adına "husumet şebekesi" gibi hareket etmektedir. Bu husumet şebekesinin milletimizin kazanımlarına çökmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
"HUKUK ZEMİNİNDE KARŞILIK VERECEĞİZ"
Çelik sözlerine "CHP yönetimi artık kendilerini "siyasi parti" yöneticisi olmaktan çıkarmış, "husumet üretim merkezi" haline getirmiştir. Bu husumet kadrosunun Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza ve partimize saldırılarını lanetliyoruz. Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz." şeklinde devam etti.
BAKAN TUNÇ: MİLLETİMİZ BU MUHALEFET ANLAYIŞINA GEÇİT VERMEYECEK
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle tepki göstererek, ''Bugün de görüyoruz Sayın Cumhurbaşkanımıza ağza alınmayacak kelimelerle hakaret ediyorlar. Bu muhalefet anlayışına milletimiz bugüne kadar geçit vermedi, bundan sonra da geçit vermeyecek" dedi.
Bartın Üniveristesi'nin akademik yıl açılışına katılmak üzere memleketi Bartın'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada meşalelerle karşılanan Tunç, yaptığı konuşmada CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın CHP Bursa 39. Olağan Kongresi'ndeki konuşmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.
Bakan Tunç, "AK Parti kuruluşundan bu yana geçen 23 yılda kesintisiz iktidarını devam ettiriyor. Cumhur İttifakı ile beraber millete hizmet yolunda emin adımlarla yola devam diyoruz. 23 yılda ülkemizin 81 vilayetini hiçbir ayrım yapmadan yatırımlarla donattık, eser siyaseti yaptık. Muhalefet karalama siyaseti yaparken, biz eser ürettik, milletimiz için çalıştık. Milletimiz ne istiyorsa onu yaptık. Milletimizin istemediği hiçbir şeyi de yapmadık. İktidarda hep milletimizin hissiyatına tercüman olmaya çalıştık." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
"İKTİDAR OLAMAMALARININ SEBEBİ HAKARET SİYASETİ YAPMALARI"
"Sayın Cumhurbaşkanımızın uzun yıllar iktidarda kalmasının sebebi milleti dinlemesidir. Kadrolarıyla beraber millet ne istiyorsa onu yapmasıdır. Ana muhalefetin de bu ülkede uzun yıllar iktidar olamamasının sebebi eserlere karşı gelmesidir, hakaret siyaseti yapmasıdır. Sürekli karalama siyaseti yapmasıdır. Bugün de görüyoruz Sayın Cumhurbaşkanımıza ağza alınmayacak kelimelerle hakaret ediyorlar. Milletin defalarca seçtiği, 13 yıl başbakanlık yapan ve iki defa halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanımıza maalesef ağza alınmayacak cümlelerle hakaret eden bir muhalefet anlayışı var. Bu muhalefet anlayışına milletimiz bugüne kadar geçit vermedi, bundan sonra da geçit vermeyecek. Milletimiz hep eser siyaseti dedi, hizmet siyaseti" dedi.
Bakan Tunç, parti binası önünde yaptığı konuşmanın ardından il başkanlığında partililerle sohbet etti.
"KELİME OYUNU YAPABİLECEK ZEKASI YOK"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise "CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın ne söylemek istediği belli; kelime oyunu yapabilecek bir ince zekâya sahip değil. Kullandığı hadsiz ve küstah ifadeler, siyasetin seviyesini düşüren bir nefret dilinin son örneğidir. Şaibeli kurultay sonucunda iş başına gelen siyasi hükümsüzlerin Türk siyasetine dair söyleyeceklerinin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Yirmi yılı aşkın süredir her seçimde milletten gereken cevabı alanlar, hâlâ aynı kin, aynı nefret, aynı hazımsızlıkla hareket ediyor. CHP tam 75 yıldır tek başına iktidar olamıyor. Çünkü milletimiz sizin ne mal olduğunu çok iyi biliyor. Demokrasiyi hazmedemeyen, milletin tercihini kabullenemeyen bu anlayış; fikir üretmek yerine hakaret üretmeyi siyaset zannediyor. Nezaket, edep, şeref, siyasi ahlak… Bunlar muhalefetin sözlüğünden silinmiş durumda. CHP demokratik muhalefet değil Çok açık bir düşmanlık anlayışını savunuyor. . Milletimiz, kendi oyuyla seçtiği Cumhurbaşkanına sahip çıkmayı da, had bilmezlere sandıkta en güçlü cevabı vermeyi de çok iyi bilir. Türkiye siyasetinin onuru, söylemin vakarında, hizmetin samimiyetindedir. Biz bu ülke için eser üretmeye, millete hizmet etmeye, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz. Kuduranlar, iftira atanlar, namussuzlar değil; milletine sevdalı, devletine sadık olanlar kazanacak. CHP kaybedecek, Milletimiz kazanacak." ifadelerini kullandı.
"DİLİ MÜPTEZELLİĞE DÖNÜŞTÜ"
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise paylaşımında "Bu müptezellik, bu seviyesizlik, sahibinin bayağılığını ve alçaklık seviyesini gösterir. Aynıyla iade ediyoruz. Başarır'ın dili, eleştiri sınırlarını aşarak ahlaki meşruiyetini kaybetmiş bir saldırganlığa ve müptezelliğe dönüşmüş durumda. Demokrasi, hakaretle değil, fikirle büyür; muhalefet, çirkin sözlerle değil, vizyonla anlam kazanır. Ancak belli ki, bazıları kendi fikrî yetersizliklerini bu tür çirkin ifadelerle perdelemeyi siyaset sanıyor. Siyasetin onuru, söylemin vakarında gizlidir. Başarır'ın bu üslubu hem kendi partisine hem de siyaset geleneğimize zarar vermektedir. Millet, kimin dürüstçe memleket meselesi konuştuğunu, kiminse sahne arkasında öfke ve kinle rol yaptığını çok iyi bilmektedir." dedi.
"ÖFKE NÖBETİ HALİ"
İletişim Başkanı Burhanettin Duran da konuya ilişkin paylaşım yaptı. Duran "Demokratik siyasi rekabetin doğasında eleştiri vardır, hakaret yoktur. Eleştirinin hakaret sarmalına dönüştürülmesi demokrasinin ruhuna ağır zararlar verir. Son dönemde CHP'li bazı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve hakaret içeren açıklamaları, alenen demokratik siyaset zeminini tahrip etmektedir. CHP'nin alışkanlık haline getirdiği bu öfke nöbeti hali milletimiz tarafından da mahkum edilmektedir." ifadelerini kullandı.
"BATI'YA EL AÇAN BAĞIMLILIĞIN GÖLGESİNDE SİYASET YAPIYORLAR"
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'in açıklamalarına tepki göstererek, "Ali Mahir, Murat Emir ve benzerleri bilsin, sizin yabancılara yalvaran, iş birliklerinizi ve demokrasi düşmanlıklarınızı sindirecek eski Türkiye yok, velhasıl kısacası dokunulmaz olduğunuz eski Türkiye yok. Milli iradeyi, demokrasiyi ve milletin değerlerini hedef alan herkes bedelini ağır öder." ifadelerini kullandı.
İnan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Murat Emir, Bizim partimizde kimsenin ayağını kaydırma, kapıya dosya bırakma gibi bir ahlaksızlık yoktur. Anlaşılan o ki, CHP içinde size yöneltilen dosyalarla fazlaca meşgul oldunuz herkesi kendi bataklığınızda sanıyorsunuz. İçi boş, soyut, hangi karanlık zihinlerde üretildiği belli olmayan iftiralarınızı size iade ediyoruz. Ama şu gerçeği de unutmayın, para sayma makineleri, sıradan bir sıvacının hesabında çıkan yüz milyonlar, rüşvetle edinilen villalar, bantlanan otel odaları, bavullarla taşınan paralar. Bunların tamamı sizsiniz. Hem hırsız, hem ahlaksız sizsiniz."
"KELİME OYUNLARININ ARKASINA SAKLANIYOR"
Başarır'ın açıklamalarına ilişkin ise "Boyunu aşan konularda konuşmaya meraklı, siyasi ergenliğin en ibretlik örneği." değerlendirmesinde bulunan İnan, şunları ifade etti:
"Daha önce TSK'ya 'satılmış' diyen bu zat, şimdi Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor. Mert olmadığı için kelime oyunlarının arkasına saklanıyor çünkü yarın manevra yapabilsin istiyor. Böylesi bir sinsilik, böylesi bir pespayelik CHP'yi bütünüyle esir almış durumda. Karanlık ilişkilerin, ikiyüzlülüğün, Batı'ya el açan bağımlılığın gölgesinde siyaset yapıyorlar. Ama şunu akıllarına kazısınlar. Yarın siyaset hükmünü verdiğinde, el avuç açtığınız İngiltere Başbakanı da sizi kurtaramaz. Ali Mahir, Murat Emir ve benzerleri bilsin, sizin yabancılara yalvaran iş birliklerinizi ve demokrasi düşmanlıklarınızı sindirecek eski Türkiye yok, velhasıl kısacası dokunulmaz olduğunuz eski Türkiye yok. Milli iradeyi, demokrasiyi ve milletin değerlerini hedef alan herkes bedelini ağır öder."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Adli Tıp Kurumu 85 memur alacak! ATK personel alımı başvuru şartları belli oldu mu? KPSS puan şartı ve branş detayları...
- EGM promosyon ihalesi yarın saat kaçta? EGM 2025 promosyon tutarı açıklandı mı, ne zaman yatacak?
- Altında rekor sonrası uyarı çanları: “Aşağı sinyal” verildi! Gramda düşüş mü sürer, yükseliş mi başlar? 6000 dolar öncesi...
- Yorgunluk, Kaygı, Uykusuzluk… İş yorgunluğunu 3 basit adımda üstünden at
- KYK burs/kredi sonuçları bugün açıklanır mı? GSB son dakika: 2026 KYK burs ve kredi sonuç ekranı açıldı mı?
- 5 formüllü zam belirlendi: Asgari ücretliye yeni maaş hesaplandı! Net+brüt tablosuyla en az 28.403 TL
- Yağmur, sis, kar hepsi geliyor! Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı: 6 il için sarı kod, sıcaklıklar düşüşte!
- ALES geç başvuru tarihi 2025-2026 | ALES/3 geç başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
- Green Card başvurusu başladı mı, nasıl yapılır? Green Card sürecinde nelere dikkat edilmeli?
- Fenerbahçe - Karagümrük maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Louvre Müzesi'nden ne çalındı, değeri ne kadar? Louvre Müzesi kapatıldı mı, son durum nedir?
- IMEI Kayıt Ücreti 2026’da artacak: Yeni ücret ne kadar olacak? IMEI numarası nedir, nerede yazar ve ne işe yarar?