CHP’li Ali Mahir Başarır’dan Başkan Erdoğan’a yönelik çirkin sözler: Tepkiler çığ gibi | Bakan Tunç duyurdu: Soruşturma başlatıldı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (AA)

"HUKUK ZEMİNİNDE KARŞILIK VERECEĞİZ"

Çelik sözlerine "CHP yönetimi artık kendilerini "siyasi parti" yöneticisi olmaktan çıkarmış, "husumet üretim merkezi" haline getirmiştir. Bu husumet kadrosunun Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza ve partimize saldırılarını lanetliyoruz. Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz." şeklinde devam etti.

BAKAN TUNÇ: MİLLETİMİZ BU MUHALEFET ANLAYIŞINA GEÇİT VERMEYECEK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle tepki göstererek, ''Bugün de görüyoruz Sayın Cumhurbaşkanımıza ağza alınmayacak kelimelerle hakaret ediyorlar. Bu muhalefet anlayışına milletimiz bugüne kadar geçit vermedi, bundan sonra da geçit vermeyecek" dedi.

Bartın Üniveristesi'nin akademik yıl açılışına katılmak üzere memleketi Bartın'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada meşalelerle karşılanan Tunç, yaptığı konuşmada CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın CHP Bursa 39. Olağan Kongresi'ndeki konuşmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Bakan Tunç, "AK Parti kuruluşundan bu yana geçen 23 yılda kesintisiz iktidarını devam ettiriyor. Cumhur İttifakı ile beraber millete hizmet yolunda emin adımlarla yola devam diyoruz. 23 yılda ülkemizin 81 vilayetini hiçbir ayrım yapmadan yatırımlarla donattık, eser siyaseti yaptık. Muhalefet karalama siyaseti yaparken, biz eser ürettik, milletimiz için çalıştık. Milletimiz ne istiyorsa onu yaptık. Milletimizin istemediği hiçbir şeyi de yapmadık. İktidarda hep milletimizin hissiyatına tercüman olmaya çalıştık." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"İKTİDAR OLAMAMALARININ SEBEBİ HAKARET SİYASETİ YAPMALARI"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın uzun yıllar iktidarda kalmasının sebebi milleti dinlemesidir. Kadrolarıyla beraber millet ne istiyorsa onu yapmasıdır. Ana muhalefetin de bu ülkede uzun yıllar iktidar olamamasının sebebi eserlere karşı gelmesidir, hakaret siyaseti yapmasıdır. Sürekli karalama siyaseti yapmasıdır. Bugün de görüyoruz Sayın Cumhurbaşkanımıza ağza alınmayacak kelimelerle hakaret ediyorlar. Milletin defalarca seçtiği, 13 yıl başbakanlık yapan ve iki defa halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanımıza maalesef ağza alınmayacak cümlelerle hakaret eden bir muhalefet anlayışı var. Bu muhalefet anlayışına milletimiz bugüne kadar geçit vermedi, bundan sonra da geçit vermeyecek. Milletimiz hep eser siyaseti dedi, hizmet siyaseti" dedi.

Bakan Tunç, parti binası önünde yaptığı konuşmanın ardından il başkanlığında partililerle sohbet etti.

"KELİME OYUNU YAPABİLECEK ZEKASI YOK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise "CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın ne söylemek istediği belli; kelime oyunu yapabilecek bir ince zekâya sahip değil. Kullandığı hadsiz ve küstah ifadeler, siyasetin seviyesini düşüren bir nefret dilinin son örneğidir. Şaibeli kurultay sonucunda iş başına gelen siyasi hükümsüzlerin Türk siyasetine dair söyleyeceklerinin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Yirmi yılı aşkın süredir her seçimde milletten gereken cevabı alanlar, hâlâ aynı kin, aynı nefret, aynı hazımsızlıkla hareket ediyor. CHP tam 75 yıldır tek başına iktidar olamıyor. Çünkü milletimiz sizin ne mal olduğunu çok iyi biliyor. Demokrasiyi hazmedemeyen, milletin tercihini kabullenemeyen bu anlayış; fikir üretmek yerine hakaret üretmeyi siyaset zannediyor. Nezaket, edep, şeref, siyasi ahlak… Bunlar muhalefetin sözlüğünden silinmiş durumda. CHP demokratik muhalefet değil Çok açık bir düşmanlık anlayışını savunuyor. . Milletimiz, kendi oyuyla seçtiği Cumhurbaşkanına sahip çıkmayı da, had bilmezlere sandıkta en güçlü cevabı vermeyi de çok iyi bilir. Türkiye siyasetinin onuru, söylemin vakarında, hizmetin samimiyetindedir. Biz bu ülke için eser üretmeye, millete hizmet etmeye, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz. Kuduranlar, iftira atanlar, namussuzlar değil; milletine sevdalı, devletine sadık olanlar kazanacak. CHP kaybedecek, Milletimiz kazanacak." ifadelerini kullandı.