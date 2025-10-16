İlim Yayma Cemiyeti’nin 75. yıl buluşması! Bilal Erdoğan’dan net mesaj: İnşallah bu bayrağı çok daha yükseklere çıkaracağız

İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşması programı düzenledi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan programında konuştu.

Bilal Erdoğanîn açıklamaları şöyle: "İlim Yayma Cemiyeti Türkiye'deki 75 yıllık İlim Yayma Geleneği ülkemizin tarihiyle çok ilişkili irtibatlı. Gerçekten bu cemiyeti, bu aileyi kuran öncü şahıslar belki de bu milleti uçurumun kenarından almaya vesile olmuş insanlardır. Bizim varoluş meselemiz, milletçe kendi kimliğimiz ve kültürümüzle varoluş meselemiz..."

TÜRKİYE YÜZYILI HİKAYESİNDE ÖNEMLİ YAPI TAŞI

"Gerçekten bu cemiyeti kuran insanlar bu milletin uçurumun kenarından alınmasına vesile olmuştur. Türkiye yeniden eğer bölgesinde ve dünyada kendisi karar verebilen bir ülke haline gelebildiyse, işte bu gönüllülerin başlattığı hareketin desteklediği öğrenciler akademisyenler buna aracı olmuştur diyebiliriz. Bütün emeği geçenlerden hepsinden Allah razı olsun. Bugün bu nöbeti tutan bizler bizlerden sonra gelenler inşallah bu bayrağı çok daha yükseklere, Türkiye Yüzyılı hikayesinde önemli birer yapı taşı olmaya vesile olacak şekilde çalışsınlar. "