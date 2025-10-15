Külliye’de Afrika zirvesi! Başkan Erdoğan Mashatile’yi kabul etti | İşte ele alınan konular...

15 Ekim 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr
Giriş: 15.10.2025 16:06 Güncelleme: 15.10.2025 17:35
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile'yi kabul etti. Görüşmede, Başkan Erdoğan Türkiye'nin Gazze'ye insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaştırılması ve sağlanan ateşkesin uygulanmasını takip ettiğini, Güney Afrika'nın Filistin davasının savunulmasına desteğini takdirle karşıladıklarını belirtti.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile ile bir araya geldi.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Kabulde Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz da yer aldı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI BELLİ OLDU
Görüşmede, Türkiye ile Güney Afrika ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan kabulde, Türkiye ile Güney Afrika arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için çalıştıklarını, iki ülke arasında gerçekleştirilen İkili Ulusal Komisyon mekanizması toplantısında alınan kararların ve imzalanan belgelerin hayırlı olması temennisini ifade etti.

Başkan Erdoğan Türkiye'nin Gazze'ye insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaştırılması ve sağlanan ateşkesin uygulanmasını takip ettiğini, Güney Afrika'nın Filistin davasının savunulmasına desteğini takdirle karşıladıklarını belirtti.

Erdoğan Güney Afrika'ya Kasım ayında gerçekleştirecekleri G20 Liderler Zirvesi hazırlıklarında kolaylıklar dilerken Türkiye'nin zirvede en iyi şekilde temsil edileceğini söyledi.

