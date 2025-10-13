13 Ekim 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan’dan Gazze zirvesi öncesi diplomasi trafiği! İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi
Başkan Erdoğan’dan Gazze zirvesi öncesi diplomasi trafiği! İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan’dan Gazze zirvesi öncesi diplomasi trafiği! İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.10.2025 16:39
Başkan Erdoğan Gazze zirvesi öncesi İtalya Başbakanı Meloni'nin de içinde olduğu bir grup liderle sohbet etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan Gazze zirvesi öncesi diplomasi trafiği! İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi
Başkan Erdoğan karşı çıktı! Netanyahu Mısır’a gidemedi
Başkan Erdoğan karşı çıktı! Netanyahu Mısır’a gidemedi
Gazze zirvesi öncesi diplomasi trafiği!
Gazze zirvesi öncesi diplomasi trafiği!
Gazze zirvesi öncesi diplomasi trafiği
Gazze zirvesi öncesi diplomasi trafiği
Başkan Erdoğan’ın uçağı pisti neden pas geçti?
Başkan Erdoğan’ın uçağı pisti neden pas geçti?
Trump’tan katil Netanyahu’ya: Çok iyi iş çıkardın
Trump’tan katil Netanyahu’ya: Çok iyi iş çıkardın
Başkan Erdoğan Mısır’da! Sisi böyle karşıladı
Başkan Erdoğan Mısır’da! Sisi böyle karşıladı
Başkan Erdoğan Gazze zirvesi için Mısır’da
Başkan Erdoğan Gazze zirvesi için Mısır’da
İsrail ordusu Gazze’de yenilmiştir
"İsrail ordusu Gazze'de yenilmiştir"
Başkan Erdoğan Mısır’a gidiyor
Başkan Erdoğan Mısır'a gidiyor
Trump: Başkan Erdoğan harika işler çıkardı
Trump: Başkan Erdoğan harika işler çıkardı
Trump: Savaş bitti
Trump: Savaş bitti
Trump İsrail’de! Katil Netanyahu böyle karşıladı
Trump İsrail’de! Katil Netanyahu böyle karşıladı
Daha Fazla Video Göster