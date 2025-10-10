Siyonistlerden ateşkes itirafı! Gazze’nin güvencesi Türkiye

İsrail merkezli gazete

HAARETZ: "ANKARA İKİ ROL ARASINDA DENGE KURUYOR"

İsrail merkezli gazete, Ankara'nın şu anda iki farklı diplomatik rolü bir arada yürüttüğünü belirtiyor.

Buna göre Türkiye, bir yandan Mısır ve Katar ile birlikte İsrail'le bir anlaşmayı sonuçlandırma ve Hamas'ı anlaşmayı imzalamaya ikna etmekle görev üstlenirken, diğer yandan ise Hamas, Türkiye'den anlaşmanın uygulanmasının garantörü olmasını talep ediyor. Bu kapsamda Türkiye'nin ateşkesin sürdürülmesinden, esir takasına ve Gazze'nin uluslararası denetimli yeni yönetimine geçiş sürecine kadar rol üstlenmesi bekleniyor.

Haaretz, bu durumun Türkiye'yi "adil arabulucu" konumuna getirdiğini, Ankara'nın 2022'deki Ukrayna-Rusya tahıl anlaşmasında da benzer bir diplomatik başarı sergilediğini vurguluyor.