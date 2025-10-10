Siyonistlerden ateşkes itirafı! Gazze’nin güvencesi Türkiye
İsrail ile Hamas arasında sağlanan barış anlaşmasının ardından siyonist İsrail basınında dikkat çeken değerlendirmeler yapıldı. İsrail merkezli Haaretz gazetesinde yer alan analizde, Türkiye’nin Gazze ateşkesi sürecinde hem Washington hem de Hamas nezdinde “adil arabulucu” olarak öne çıktığı vurgulandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın izlediği dengeli diplomasi sayesinde Ankara’nın bölgesel diplomaside yeniden merkez konuma geldiği belirtilirken, Türkiye’nin Gazze’nin geleceğinde garantörlük üstlenebileceği ifade edildi.
Haaretz gazetesi, Türkiye'nin bir zamanlar İsrail tarafından dışlandığı Filistin diplomasisinde yeniden kilit bir rol üstlendiğini belirtti.
Haberde, Ankara'nın Hamas ile Washington arasında yürüttüğü arabuluculuk çabalarının Başkan Erdoğan'ın bölgesel nüfuzunu güçlendirdiği ve Hamas'ın siyasi varlığını da koruma altına alabileceği vurgulandı.
TRUMP, BAŞKAN ERDOĞAN'IN HAMAS'I İKNA ETMESİNİ İSTEDİ
Haaretz'in haberine göre Başkan Erdoğan, Azerbaycan dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisinden Hamas'ı Gazze Şeridi için hazırladığı 20 maddelik planı kabul etmeye ikna etmesini istediğini söyledi.
Gazete, Erdoğan'ın diplomatik yaklaşımında "anlatmak" ve "ikna etmek" kavramlarının öne çıktığını, baskı ve tehdit dilinden uzak durduğunu yazdı. Ankara'nın Kasım 2023'te başlattığı arabuluculuk girişimleriyle kendisini "eşgüdüm, anlayış ve esneklik" temelinde bir siyasi ortak olarak konumlandırdığı aktarıldı.
HAARETZ: "ANKARA İKİ ROL ARASINDA DENGE KURUYOR"
İsrail merkezli gazete, Ankara'nın şu anda iki farklı diplomatik rolü bir arada yürüttüğünü belirtiyor.
Buna göre Türkiye, bir yandan Mısır ve Katar ile birlikte İsrail'le bir anlaşmayı sonuçlandırma ve Hamas'ı anlaşmayı imzalamaya ikna etmekle görev üstlenirken, diğer yandan ise Hamas, Türkiye'den anlaşmanın uygulanmasının garantörü olmasını talep ediyor. Bu kapsamda Türkiye'nin ateşkesin sürdürülmesinden, esir takasına ve Gazze'nin uluslararası denetimli yeni yönetimine geçiş sürecine kadar rol üstlenmesi bekleniyor.
Haaretz, bu durumun Türkiye'yi "adil arabulucu" konumuna getirdiğini, Ankara'nın 2022'deki Ukrayna-Rusya tahıl anlaşmasında da benzer bir diplomatik başarı sergilediğini vurguluyor.
"TÜRKİYE, GAZZE'NİN SAVAŞ SONRASI YÖNETİMİNDE YER ALMAK İSTİYOR"
Gazeteye göre Başkan Erdoğan'ın amacının yalnızca tarafları masaya oturtmak değil, aynı zamanda Gazze'nin savaş sonrası düzeninde de söz sahibi olmak olduğu ifade edildi.
Haaretz, "Yıllarca – büyük ölçüde İsrail'in isteğiyle – Filistin meselesinden dışlanan Türkiye, şimdi sadece masaya dönmekle kalmıyor; geleceğin Gazze yönetiminde aktif rol arıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Bu hedefin bile Hamas'a siyasi güvence sağladığına dikkat çekilen analizde, Ankara'nın Hamas'ın tamamen tasfiyesini savunan Arap-İslam kararlarını desteklemesine rağmen örgütün siyasi varlığını koruyabilecek tek aktör olabileceği ifade edildi.
"ERDOĞAN, TRUMP İLE KURDUĞU DOĞRUDAN İLİŞKİYİ DİPLOMATİK KOZ OLARAK KULLANIYOR"
İsrail gazetesi Haaretz, Hamas'ın Türkiye'ye yönelik beklentilerinin Erdoğan'ın Trump ile kurduğu sıcak ilişkiye dayandığını yazdı.
Haberde, Türkiye'nin Washington nezdinde güçlü diplomatik araçlara sahip olduğunu vurgulanarak, Suriye'deki istikrar potansiyeli, Rusya'dan enerji ithalatının azaltılması ve Boeing ile F-16 anlaşmalarının Türkiye'yi Mısır ve Katar'dan ayırdığı ve Ankara'nın elini güçlendirdiği belirtildi.
SİYONİST DİKKAT ÇEKİCİ İTİRAF!
İsrail basınından Mako, Türkiye'nin Gazze ateşkesindeki arabuluculuk çabalarına yönelik dikkat çekici itirafta bulundu.
"ANLAŞMANIN KAZANANI TÜRKİYE OLDU"
Eski üst düzey Mossad yetkilisi Oded Eilam'ın kaleme aldığı "Anlaşmanın kazananı Türkiye oldu" başlıklı yazıda, Ankara'nın yaklaşık iki buçuk yıldır süren müzakere sürecinde aktif rol aldığı ve bölgenin önemli aktörlerinden biri haline geldiği vurgulandı. Eilam, "İsrail'in zaferi, Türkiye'nin zaferinin gölgesinde kaldı" ifadelerine yer verdi.
Eilam, Türkiye'nin Mısır'da yapılan Gazze ateşkes görüşmelerine katılımının mutabakatın sağlanmasında belirleyici olduğunu belirtti.
"YENİ DÜZENİN BAŞ AKTÖRÜ VE MİMARI"
Hamas'ın Washington'ı değil, Ankara'yı dikkate aldığını ifade ederek, "Diplomatik söylem artık Ankara'ya kayıyor. Türkiye bu noktada geçici bir arabulucu değil, yeni düzenin baş aktörü ve mimarı" dedi.
Analizde ayrıca Türkiye'nin Orta Doğu'daki etkinliğinin hızla arttığına dikkat çekildi. Türkiye ile Mısır arasında güvenlik iş birliğinin güçlendiği, iki ülkenin Genelkurmay Başkanları arasında Ankara'da üst düzey bir toplantı yapıldığı, eğitim, gelecekteki tatbikatlar ve ortak savunma sanayii kurulması gibi konuların ele alındığı kaydedildi. Türkiye'nin son on yılda denizaltılar, uçak gemileri ve taarruz amaçlı deniz silahları tedarik ederek donanmasını güçlendirdiği ve bölgedeki diğer ülkelerle iş birliğini pekiştirdiği belirtildi.
İsrail basınından Globes gazetesi ise ateşkes arabuluculuğundaki katkılarından dolayı özellikle Türkiye'ye teşekkür edildiğini aktardı. Tel Aviv Üniversitesi Moşe Dayan Merkezi'nde görev yapan Türkiye uzmanı Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak'ın değerlendirmelerine de yer verildi.
MÜSLÜMAN DÜNYASININ LİDERİ
Yanarocak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan için "Müslüman dünyasının lideri ve Filistinlilerin savunucusu" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin süreçte Hamas üzerinde etkili bir nüfuza sahip olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, "Türkiye'nin NATO üyesi olması, ABD ile diyaloğunu daha rahat hale getiriyor. Çünkü bir müttefikle konuşmak her zaman daha kolaydır" dedi.
"TÜRKİYE'NİN KATILIMI BU SÜREÇTE KİLİT ROL OYNADI"
Yanarocak, geçtiğimiz ay düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu hatırlatarak, "Trump, Müslüman ülkelerle bir araya gelerek savaşı sona erdirme konusunda birlik sağlamayı başardı ve Türkiye'nin katılımı bu süreçte kilit rol oynadı" değerlendirmesinde bulundu.
Ancak Türkiye'nin arabuluculuk sürecindeki aktif rolünün İsrail açısından bazı zorluklar yaratabileceğine de dikkat çekti ve "Türkiye'nin daha aktif bir rol üstlenmesi, İsrail için ilerleyen süreçte sıkıntı yaratabilir" ifadesini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Maria Corina Machado kimdir? 2025 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Maria Corina Machado kaç yaşında, nereli?
- Ateşkes piyasaları nasıl etkiledi: Gram altında düzelme olacak mı? Altın almalı mı, satmalı mı? İslam Memiş 2026 için rakam verdi
- KPSS PUAN TÜRLERİ 2025: KPSS P1, P2, P3, P48 nedir? Hangi mesleklerde kullanılır?
- Sıcaklıklar düşüyor: 2 ilde sarı kodlu alarm! Gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına kapıda
- "Mizofobi"den muzdarip olan biri hangisinden korkar?
- Gregoryan takvimine göre şu anda hangi yıldayız?
- Hint bademi hangisinin diğer adıdır?
- FIFA Dünya Kupası tarihinde VAR sistemi ilk kez hangisinde uygulanmıştır?
- Leonardo da Vinci'nin ünlü eseri "Mona Lisa", 1911'de Louvre Müzesi'nden kim tarafından çalınmıştır?
- 2022'de Moskova'dan 10 gün arayla yola çıkan iki farklı turist kafilesi, aynı seyahat acentesinin hatası yüzünden hangisini yaşamıştır?
- 5 Ekim 2012'de oynanan özel bir maçta, İstanbul'da karşılaştığı Boston Celtics'i 97-91 mağlup ederek bir NBA takımını yenen ilk ve tek Türk takımı hangisi olmuştur?
- Yıllardır yanı başımızdaydı: Kalp hastalığı riskini azaltan o mucize!