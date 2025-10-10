AK Parti'den Gazze Görev Gücü mesajı: Her türlü tezkere ve talebi destekleyeceğiz
Başkan Erdoğan, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkesin ardından "Gazze görev gücünde yer alacağız, anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu. Yaşanan gelişmenin ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye'nin Gazze Görev Gücü'nde yer alıp almayacağına ilişkin ise "Meclis Başkanlığımıza gelecek her türlü tezkere ve talebi destekleyeceğiz." dedi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye'nin Gazze Görev Gücü'nde yer alıp almayacağına ilişkin açıklama yaptı.
"HER TÜRLÜ TEZKERE VE TALEBİ DESTEKLEYECEĞİZ"
Güler "Meclis Başkanlığımıza gelecek her türlü tezkere ve talebi destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
"GAZZE GÖREV GÜCÜNDE YER ALACAĞIZ"
Hamas ve İsrail arasındaki ateşkesin ardından Başkan Erdoğan "Gazze görev gücünde yer alacağız, anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.
Bu açıklamanın ardından gözler, Türkiye'nin sürece nasıl katkı sağlayacağına çevrildi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise gün içinde "Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, kendisine verilecek her türlü görevi yerine getirmeye hazırdır" ifadelerini kullandı.
