10 Ekim 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri AK Parti'den Gazze Görev Gücü mesajı: Her türlü tezkere ve talebi destekleyeceğiz

AK Parti'den Gazze Görev Gücü mesajı: Her türlü tezkere ve talebi destekleyeceğiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.10.2025 15:40 Güncelleme: 10.10.2025 16:18
ABONE OL
AK Parti’den Gazze Görev Gücü mesajı: Her türlü tezkere ve talebi destekleyeceğiz

Başkan Erdoğan, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkesin ardından "Gazze görev gücünde yer alacağız, anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu. Yaşanan gelişmenin ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye'nin Gazze Görev Gücü'nde yer alıp almayacağına ilişkin ise "Meclis Başkanlığımıza gelecek her türlü tezkere ve talebi destekleyeceğiz." dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye'nin Gazze Görev Gücü'nde yer alıp almayacağına ilişkin açıklama yaptı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

"HER TÜRLÜ TEZKERE VE TALEBİ DESTEKLEYECEĞİZ"
Güler "Meclis Başkanlığımıza gelecek her türlü tezkere ve talebi destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

"GAZZE GÖREV GÜCÜNDE YER ALACAĞIZ"
Hamas ve İsrail arasındaki ateşkesin ardından Başkan Erdoğan "Gazze görev gücünde yer alacağız, anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Bu açıklamanın ardından gözler, Türkiye'nin sürece nasıl katkı sağlayacağına çevrildi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise gün içinde "Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, kendisine verilecek her türlü görevi yerine getirmeye hazırdır" ifadelerini kullandı.

Siyonistlerden ateşkes itirafı!Siyonistlerden ateşkes itirafı! SİYONİSTLERDEN ATEŞKES İTİRAFI!
Gazze savaşında ateşkes! İşte anlaşmanın 6 şartıGazze savaşında ateşkes! İşte anlaşmanın 6 şartı GAZZE SAVAŞINDA ATEŞKES! İŞTE ANLAŞMANIN 6 ŞARTI
Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü göreve hazırdırTürk Silahlı Kuvvetleri her türlü göreve hazırdır "TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ HER TÜRLÜ GÖREVE HAZIRDIR"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti’den Gazze Görev Gücü mesajı: Her türlü tezkere ve talebi destekleyeceğiz AK Parti’den Gazze Görev Gücü mesajı: Her türlü tezkere ve talebi destekleyeceğiz AK Parti’den Gazze Görev Gücü mesajı: Her türlü tezkere ve talebi destekleyeceğiz
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör