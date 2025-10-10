AK Parti’den Gazze Görev Gücü mesajı: Her türlü tezkere ve talebi destekleyeceğiz

(Foto: AA)

Bu açıklamanın ardından gözler, Türkiye'nin sürece nasıl katkı sağlayacağına çevrildi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise gün içinde "Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, kendisine verilecek her türlü görevi yerine getirmeye hazırdır" ifadelerini kullandı.