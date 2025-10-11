Başkan Erdoğan’dan enflasyon mesajı: Tek haneye indireceğiz

Başkan Erdoğan, Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluşma ve Akşam Yemeği'nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Sizinle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum, siz değerli misafirlerimize de hoş geldiniz diyorum. Rabbim birliğimizi, muhabbetimizi, gönül birlikteliğimizi daim eylesin. Dün 38 projemizin toplu açılışını yaptık, ayrıca 2 projenin de temellerini attık.

Yüksek bir tempoda geçen Rize ziyaretimizin her dakikasını verimli bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bakanlıklarımızla, belediyemizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, iş insanlarımızla Rize'de eser ve hizmet sancağımızı gururla dalgalandırmanın çabası içindeyiz.

"TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİMİZE HER GEÇEN GÜN DAHA DA YAKLAŞIYORUZ"

Bu vesileyle bir kere daha geçen ay yaşanan sel felaketinde mağdur olan kardeşlerime geçmiş olsun diyor, devletimizin tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu buradan tekrar hatırlatıyorum. Değerli misafirler, Türkiye yüzyılı hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Eğitimden ulaşıma, dış politikadan ticarete, ekonomiden teknolojiye her alanda yaptığımız atılımlarla büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz. Artık kendisine güvenen, sözünün ağırlığı olan savunma sanayi başta olmak üzere pek çok alanda dünyaya öncülük eden bir Türkiye gerçeği var. Bu tarihi ivmeyi artırarak sürdürmek, başarı çıtamızı daha da yükseltmek mecburiyetindeyiz. Ekonomide uyguladığımız makro istikrar programının müsbet neticelerini görmeye devam ediyoruz. Bölgemizde yaşanan çatışmalar, küresel ekonomideki belirsizlik ortamı ve büyük ekonomiler arasında kızışan ticaret savaşları işimizi zorlaştırsa da hedeflerimize ulaşacağımızdan hiçbir şüphe duyuyoruz. Geçen ay açıkladığımız orta vadeli programla önümüzdeki üç yıla dair yol haritamızı iç dünyamızla ve milletimizle paylaştık. Çin Halk Cumhuriyeti ve ABD seyahatlerimiz diğer konuların yanı sıra özellikle ekonomi, ticaret ve yatırım başlıklarında da oldukça verimliydi.

ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRECEĞİZ

Türkiye'ye yönelik yatırım iştahının halen yüksek olduğunu orada bizzat görme fırsatı bulduk. İnşallah bunların olumlu yansımalarını yakında müsaade edeceğiz. Koronavirüs salgınından beri tüm dünyada olduğu gibi bizim de başımıza ağrıtan enflasyonun önce kontrol altına alınmasını ardından da düşüş politikasına ve patikasına girmesini sağlamak. Bunu kararlılıkla devam ettirerek tek haneli rakamlara indirecek, böylece milletimizin her kesiminin rahat nefes almasını temin edeceğiz. Dezenflasyon sürecini kesintisiz sürdürürken yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı politikalarımızı da inşallah güçlendireceğiz. İş dünyamızın hükümetimizden beklentilerini elbette çok iyi biliyoruz. Enflasyondaki iyileşmeye paralel olarak bu beklentileri de karşılayacak adımları peyderpey atacağız. Aziz kardeşlerim şu hakikatin sizin gibi bizler de gayet farkındayız. Türkiye'nin son 23 yılda elde ettiği birçok kazanımın arkasında özel sektör kamu dayanışmasının çok büyük rolü var. Çalışkan, vizyon sahibi siz iş insanlarımıza her alanda öncülük ederek sizlerin yolunu açtık, engelleri ortadan kaldırdık, sizlere destek olduk. Sizler de önünüze çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek Türk ekonomisine kan verdiniz, can verdiniz. Ağızlarını her açtıklarında yandık bittik diyerek millete karamsarlık zerk eden felaket tellerlerine değil bu ülkeye inandınız, bu devlete güvendiniz. Aramızdaki işte bu dayanışma sayesinde Türkiye'ye nice başarıları birlikte yaşattık. Mesela 36 milyar dolardan aldığımız ihracatı 270 milyar dolar sınırına sizlerle birlikte gittik.

"MUHALEFETİN YAPTIĞI GİBİ LAF CAMBAZLIĞI İLE POLEMİKLE BU İŞLER YÜRÜMEZ"

Dış bağımlılığımızı tersine çevirdik, gemi filomuzu kurarak yer altı kaynaklarımızı keşfe başladık. İHA'larda dünyada 3 ülkeden biri olduk. Bunun bozulmasına fırsat vermeyeceğiz. Hep birlikte Türkiye olacağız. Diğer başlıklarda da hedeflerine ulaştıracağız. Ana muhalefetin yaptığı gibi laf cambazlığı ile, polemikle, kavgayla bu işler yürümez. Ülke yönetmek ciddi bir iştir ve ağır bir sorumluluktur. 23 yıldır bu sorumluluğu hem diplomaside hem ekonomide hem de diğer alanlarda taşıyoruz.