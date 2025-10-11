Başkan Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü mesajı! "Evlatlarımızı korumak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Evlatlarımızı korumak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklaması şöyle: "Nazım Hikmet'in ifadesiyle: "Dünyayı verelim çocuklara, hiç değilse bir günlüğüne; allı pullu bir balon gibi verelim, oynasınlar."
Canımız, ciğerimiz olan evlatlarımızı korumak, onlara müreffeh bir gelecek sunmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz"
