11 Ekim 2025, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü mesajı! "Evlatlarımızı korumak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz"

Başkan Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü mesajı! "Evlatlarımızı korumak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.10.2025 18:50
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan Dünya Kız Çocukları Günü mesajı! Evlatlarımızı korumak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Evlatlarımızı korumak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Başkan Erdoğan'ın açıklaması şöyle: "Nazım Hikmet'in ifadesiyle: "Dünyayı verelim çocuklara, hiç değilse bir günlüğüne; allı pullu bir balon gibi verelim, oynasınlar."

Canımız, ciğerimiz olan evlatlarımızı korumak, onlara müreffeh bir gelecek sunmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz"

Başkan Erdoğan’dan dikkat çeken sözlerBaşkan Erdoğan’dan dikkat çeken sözler BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan Dünya Kız Çocukları Günü mesajı! Evlatlarımızı korumak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz Başkan Erdoğan’dan Dünya Kız Çocukları Günü mesajı! Evlatlarımızı korumak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz Başkan Erdoğan’dan Dünya Kız Çocukları Günü mesajı! Evlatlarımızı korumak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör