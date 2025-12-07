Bakan Kurum Hatay'da! Esnaftan teşekkür: Bir şehrin umudu oldunuz
6 Şubat depremleri sonrası Türkiye felaketin yaralarını hızla sarmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, inşa seferberliği başlatılan ve son anahtar teslim töreninin yapılacağı Hatay'da incelemelerde bulundu. Hataylılar, şantiyeleri ve şehir merkezini dolaşan Bakan Kurum'u 'Bir şehrin umudu oldunuz' sözleriyle karşıladı. Bakan Kurum, kendisine nergis çiçeği hediye eden bir vatandaşın 'Nergis umut çiçeğidir. Sizin gibi umut verici' sözlerine, 'Hatay da bu nergis çiçeği gibi umudun yeşerdiği, filizlendiği çiçek oldu' şeklinde yanıt verdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından inşa seferberliği başlatılan Hatay'da bir dizi incelemelerde bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kurum, 27 Aralık'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte deprem bölgesindeki son anahtar teslim töreninin yapılacağı Hatay'daki son hazırlıkları yerinde inceledi.
Emek Mahallesi'nde örnek daireyi inceleyen Bakan Kurum ardından şantiyede işçi ve mühendislerle bir araya geldi.
Bakan Kurum, sırasıyla Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Caddesi, yapımı tamamlanma aşamasına gelen Tarihi Meclis Binası, Uzun Çarşı, Kurtuluş ve Kemalpaşa caddelerini dolaştı.
Bakan Kurum, uğradığı tüm şantiyelerde işçiler ve mühendislerle hatıra fotoğrafları çektirdi ve vatandaşların taleplerini dinledi. Bakan Kurum'a ziyaretleri sırasında, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel, Kemal Karahan ve Adem Yeşildal ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de eşlik etti.