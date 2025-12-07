Bakan Kurum Hatay'da! Esnaftan teşekkür: Bir şehrin umudu oldunuz

Fotoğraf-AA

BAKAN KURUM'A TEŞEKKÜR: BİR ŞEHRİN UMUDU OLDUNUZ

Hataylılar, şantiyeleri ve şehir merkezini dolaşan Bakan Kurum'u "Bir şehrin umudu oldunuz" sözleriyle karşıladı. Bakan Kurum, kendisine nergis çiçeği hediye eden bir vatandaşın "Nergis umut çiçeğidir. Sizin gibi umut verici" sözlerine, "Hatay da bu nergis çiçeği gibi umudun yeşerdiği, filizlendiği çiçek oldu" yanıtını verdi.

Bir vatandaş da Bakan Kurum'a "Bir Anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğacağız derken şaka yapmıyorduk Bakanım. Biz ne deliyiz, ne de veli. Biz Allah'ın emrettiği dosdoğru yoldayız. Sizleri de bize nasip etti" dedi.