Gazze ateşkesini Türkiye nasıl denetleyecek?

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç.Dr. Şuay Nilhan Açıkalın: Bu ateşkes bir kere öncelikle kanın durması açısından çok sevindirici bir haber. Gerçekten insani durum Gazze'de çok kötü bir sürece doğru evrilmişti. Şimdi bu ateşkesle birlikte bu maddeler hayata geçirilirken eş zamanlı olarak da aynı zamanda insani yardımın Gazze'ye ulaşması konusunda da adımlar atılacak. Bu kısmı da Gazze için oldukça önemli.

Bence Amerikalılar, dünyada şu anda en fazla İsrail'e güvenmeyen ülke. Donald Trump'ın bu noktada yine Nobel Barış Ödülü çerçevesinde buradaki başarısı ifade ediliyor. Türkiye'nin buradaki varlığı çok kritik. Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaya koyduğu planın içerisinde bu sürecin daha itidalli, daha Filistinlilerin insani boyutlarıyla örtüşen bir noktaya taşımak açısından Türkiye'nin etkin rolü var.

Şimdi anlaşmanın birinci safhası uygulanmaya konulduktan hemen sonra ardından başlayacak olan ikinci aşama görüşmeleri devam edecek. Bu, denetlenebilir, uygulanabilir, güvenilir bir ortam yaratıldıktan sonraki ikinci aşamasına da baktığımız zaman Gazze'deki yönetim şekli ve devlet yapılanması ve aynı zamanda güvenlik ve inşa süreçlerini de beraberinde getireceğini ifade etmemiz gerekiyor.

Stratejist Dr. Mehmet Bozkuş: Bu suçlunun haklı olduğu bir konuma getirilmesi anlamına gelir ki eğer bu yaptıklarının uluslararası Ceza Mahkemelerinde bir maddi ve manevi boyutu olmayacaksa, yine İsrail'in tüm yaptıklarının yanına kar kalacağını ifade etmemiz gerekir Merve Hanım.

Hamas'ın çok stratejik bir akıl çerçevesinde hazırlanmış olan cevapları da yine gündemde. Hamas, insani konuları ön plana çıkaran ilk iki maddede ateşkes ve rehinelerin teslimi konusunda anlaşma sağladı. Ancak Filistin Devleti'nin kurulması şartına bağlayan bir Hamas gerçeği var ve silahlarını kurulacak olan Filistin Devleti'ne teslim edeceğini açıkladığını da hatırlatmak isterim.