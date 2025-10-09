Gazze ateşkesini Türkiye nasıl denetleyecek?
ABD Başkanı Donald Trump ve başta Türkiye olmak üzere birçok ülkenin de katılımıyla hazırlanan, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve kalıcı barış sağlanmasını hedefleyen barış planı için Mısır'da yürütülen müzakerelerde İsrail ve Hamas arasında anlaşmaya varılmıştı. Hamas taraflar arasında rehine takası gerçekleştirileceği ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin girişinin yeniden sağlanacağını duyurarak ayrıntıları açıkladı. Bu durum birçok ülke tarafından tebrikle karşılandı. Başkan Erdoğan da Türkiye'nin görev gücünde yer alacağının altını çizerken Türkiye'nin Gazze'nin imarı konusunda da destek vereceğinin mesajını verdi. Türkiye'nin Gazze'deki ateşkes ürecini nasıl denetleyeceği ve ne görev alacağı ise merak konusu oldu. A Haber canlı yayınına katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç.Dr. Şuay Nilhan Açıkalın ve Stratejist Dr. Mehmet Bozkuş konuya dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump ve başta Türkiye olmak üzere birçok ülkenin de katılımıyla hazırlanan, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve kalıcı barış sağlanmasını hedefleyen barış planına ilişkin Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde yürütülen müzakerelerde İsrail ve Hamas arasında anlaşmaya varılmıştı.
Hamas tarafından yapılan açıklamada, Gazze'deki savaşın sonlandırılmasına ve İsrailli işgal güçlerinin bölgeden çekilmesine ilişkin başlıklarda anlaşmaya varıldığı, taraflar arasında rehine takası gerçekleştirileceği ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin girişinin yeniden sağlanacağı belirtilmişti.
TÜRKİYE DE GÖREV GÜCÜNDE YER ALACAK!
Başkan Erdoğan da bugünkü konuşmasında "Anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde Türkiye olarak inşallah biz de yer alacağız" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Gazze'nin tekrar ayağa kaldırılabilmesi için uluslararası toplumla birlikte yeniden imar faaliyetlerine destek olacağız. Amacımız soykırımın durması ve bölgeye huzurun bir an evvel gelmesidir. Gazzeli kardeşlerimiz dünyada huzuru, barışı, güvenliği en fazla hak eden millettir. 2 yıl sonra ilk defa yüzleri gülen Gazzeli mazlumların özellikle de Gazzeli masum yavruların yüzlerinde açan tebessüm çiçeklerinin hiç solmaması için ne gerekiyorsa biz Allah'ın izniyle yapmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.
ANKARA ATEŞKESTE NE GÖREV ALACAK?
Türkiye'nin Gazze'deki ateşkes ürecini nasıl denetleyeceği ve ne görev alacağı ise merak konusu oldu. A Haber canlı yayınına katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç.Dr. Şuay Nilhan Açıkalın ve Stratejist Dr. Mehmet Bozkuş konuya dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç.Dr. Şuay Nilhan Açıkalın: Bu ateşkes bir kere öncelikle kanın durması açısından çok sevindirici bir haber. Gerçekten insani durum Gazze'de çok kötü bir sürece doğru evrilmişti. Şimdi bu ateşkesle birlikte bu maddeler hayata geçirilirken eş zamanlı olarak da aynı zamanda insani yardımın Gazze'ye ulaşması konusunda da adımlar atılacak. Bu kısmı da Gazze için oldukça önemli.
Bence Amerikalılar, dünyada şu anda en fazla İsrail'e güvenmeyen ülke. Donald Trump'ın bu noktada yine Nobel Barış Ödülü çerçevesinde buradaki başarısı ifade ediliyor. Türkiye'nin buradaki varlığı çok kritik. Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaya koyduğu planın içerisinde bu sürecin daha itidalli, daha Filistinlilerin insani boyutlarıyla örtüşen bir noktaya taşımak açısından Türkiye'nin etkin rolü var.
Şimdi anlaşmanın birinci safhası uygulanmaya konulduktan hemen sonra ardından başlayacak olan ikinci aşama görüşmeleri devam edecek. Bu, denetlenebilir, uygulanabilir, güvenilir bir ortam yaratıldıktan sonraki ikinci aşamasına da baktığımız zaman Gazze'deki yönetim şekli ve devlet yapılanması ve aynı zamanda güvenlik ve inşa süreçlerini de beraberinde getireceğini ifade etmemiz gerekiyor.
Stratejist Dr. Mehmet Bozkuş: Bu suçlunun haklı olduğu bir konuma getirilmesi anlamına gelir ki eğer bu yaptıklarının uluslararası Ceza Mahkemelerinde bir maddi ve manevi boyutu olmayacaksa, yine İsrail'in tüm yaptıklarının yanına kar kalacağını ifade etmemiz gerekir Merve Hanım.
Hamas'ın çok stratejik bir akıl çerçevesinde hazırlanmış olan cevapları da yine gündemde. Hamas, insani konuları ön plana çıkaran ilk iki maddede ateşkes ve rehinelerin teslimi konusunda anlaşma sağladı. Ancak Filistin Devleti'nin kurulması şartına bağlayan bir Hamas gerçeği var ve silahlarını kurulacak olan Filistin Devleti'ne teslim edeceğini açıkladığını da hatırlatmak isterim.
