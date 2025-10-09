CHP’li belediyeler vatandaşı isyan ettirdi! Çöp, kötü koku ve susuzluk

09 Ekim 2025, Perşembe
ahaber.com.tr
Giriş: 09.10.2025 08:10 Güncelleme: 09.10.2025 08:11
CHP lideri Özgür Özel’in “Gurur duyuyorum" dediği CHP'li belediyeler çöp ve susuzlukla boğuşuyor. İzmir'de çöp dağları oluşurken, başkent susuzluğa mahkum oldu. İstanbul ise yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla çalkalanıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Belediyesi'nin 100'üncü Yıl Cumhuriyet Parkı tanıtımı ile Mezarlık İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası ve Taziye Evi açılışında yaptığı konuşmada, "Bütün belediye başkanlarımızın hizmetleriyle gurur duyuyoruz" dedi.

Özel'in bu sözleri, İzmir, Ankara, Edirne, Bursa, Adana ve Bilecik'te yaşanan belediyecilik krizleri nedeniyle büyük tepki çekti.

Sabah'ın haberine göre Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir, yıllardır süren altyapı eksikliği, çöp birikintileri, kötü koku ve düzenli su kesintileri ile gündemde. Vatandaşlar her yağmur sonrası lağım kokusu ve su baskınlarından şikâyetçi.

Ankara'da ise 29 Eylül'den bu yana süren su kesintileri, özellikle Mamak ilçesinde hayatı felç etti; Kesikköprü hattındaki arızalar nedeniyle halk saatlerce tanker kuyruğunda su bekliyor.

Edirne'de yurt öğrencileri, günlerdir devam eden su kesintisi nedeniyle "Su istiyoruz" sloganıyla eylem yaparak Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı istifaya çağırdı.

Bursa'da Çınarcık Barajı'ndaki arıtma tesisi tamamlanmadığı için şehir susuz kaldı; AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, "Kuraklık değil vizyonsuzluk sorunu var" dedi.

Adana'da vatandaşlar bozuk yolları halı ile kapatırken, Bilecik'te Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı rögar kokusunu kesmek için kapakların altına naylon serdi.

Bu gelişmelerin ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP'yi "vizyonsuzluk ve beceriksizlikle" suçlayarak, "Bu mu sizin yönetim anlayışınız Sayın Özel?" dedi. Sosyal medyada da "Özgür Özel başka ülkede mi yaşıyor?" ve "Kokuyu takip et İzmir'e gel" yorumları öne çıktı.

Vatandaşlar, CHP'li belediyelerin temel hizmetleri bile yerine getiremediğini belirterek Özel'in açıklamasına tepki gösterdi.

Edirne’de su kesintisi isyan ettirdiEdirne’de su kesintisi isyan ettirdi EDİRNE'DE SU KESİNTİSİ İSYAN ETTİRDİ

