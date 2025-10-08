İzmir Ankara derken şimdi de Edirne! Vatandaş bidonlarla su bekliyor | Öğrencilerden protesto
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere çok sayıda CHP'li belediyede su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. Yetersiz altyapının son kurbanı Edirne olurken vatandaşlar taşıma su ile evlerinde ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Belediyeden yapılan açıklamada eski hatların basınç nedeniyle patladığı ifade edilirken vatandaşlar 'Millet bidonlarla buradan köpeklerin, kedilerin su içtiği yerden su taşıyorlar evlerine.' ifadelerini kullandı.
Edirne'de aşırı sıcaklar ve yetersiz yağış nedeniyle içme suyunun sağlandığı Kayalıköy Barajı'nda su seviyesi düşerken, belediye geçen günlerde buradan su alımını durdurdu.
CHP'Lİ BAŞKAN GENCAN: HATLAR ESKİ OLDUĞU İÇİN BASINÇLA PATLADI
Alternatif kaynak olarak Süloğlu Barajı'na dönen belediye bu hattan su almaya başladı.
Eski olan hattaki patlaklar nedeniyle kentte bazı bölgelere su kesintileri yaşanmaya başladı. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 2 gün önce belediye meclisi toplantısında söz konusu hattın eski olması nedeniyle basınç yükseldiği zaman bazı hatlarda patlaklar yaşandığını, su kesintileri olabileceğini söylemişti.
VATANDAŞ BİDONLARLA SIRADA
2 gündür su kesintisinin yaşandığı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde vatandaşlar, çeşme önlerinde sıraya girerek pet şişeler ve bidonları doldurup evlerine taşımaya başladı.
"KÖPEKLERİN SUÇ İÇTİĞİ YERDEN SU TAŞIYORUZ"
Mahallelilerden Orçun Utan, "2 günden beri sularımız kesik, belediyeyi arıyoruz ama hiçbir şekilde ulaşım sağlayamıyoruz. Başka birimleri arıyoruz, yönlendirme yapılmasını istiyoruz, hiçbir şekilde yönlendirme yapılmıyor. Ne zaman suların geleceği hakkında bilgi verilmiyor. Kaç gündür yağmur yağıyor, adeta 'yağmurlu havada size su yok' dendi bize. Buradan Belediye Başkanı Filiz Gencan'a seslenmek istiyorum; keşke diğer mahallelere gösterilen ilgiyi bizim mahallemize de gösterseler. Kenar mahalleyiz diye geride tutuluyoruz, önem verilmiyor, ilgilenilmiyor. Sözler veriliyor, tutulmuyor. Millet bidonlarla buradan köpeklerin, kedilerin su içtiği yerden su taşıyorlar evlerine. Gerçekten vicdanları rahatsa başka bir şey demek istemiyorum. Edirne Belediyesi'nin büyük bir ayıbıdır bu" dedi.