Türkiye ABD’den F-35 alacak mı? Başkan Erdoğan Trump ile yaptığı görüşmeyi anlattı | Halkbank detayı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan ABD ziyareti esnasında Donald Trump ile yaptığı görüşmede F-35 konusunun gündeme geldiğinin altını çizerken "Somut adımların atılması için gerekli teknik görüşmeler de her düzeyde yapılıyor." ifadelerini kullandı. ABD'nin CAATSA yaptırımlarını da kaldırması gerektiğini söyleyen Başkan Erdoğan ABD'deki Halkbank davasına ilişkin de konuştu. Erdoğan görüşmede Trump'ın kendisine "Halk Bankası'nın problemi bizim için bitmiştir” dediğini belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan ABD Başkanı Trump ile F-35 ve Halkbank konusunda yaptığı görüşmeye ilişkin konuştu.

Amerika'dan döndükten sonra Trump'la bir görüşme daha gerçekleştirdiniz. Bu görüşmede hangi konuları ele aldınız? F-35 konusu gündeme geldi mi? CAATSA yaptırımları kalkacak mı?

Türkiye ile Amerika arasında her alanda olduğu gibi savunma sanayii alanında da bir iş birliği mevcut. Bu ilişkileri geliştirmek amacıyla her iki konuyu da Amerika ile müzakere ediyor ve olumlu sonuçlar bekliyoruz. Sayın Trump'la yaptığımız görüşmede bu yönde müspet mesajlar aldık. F-35 konusunu açık ve net bir şekilde gündeme getirdik.

Bunun yanında Türkiye bu projede ortak, parasını ödemiş, yükümlülüklerini yerine getirmiş bir ülke. Bizi bu programdan çıkaran gerekçelerin hiçbir meşruiyeti yok. Bunu Sayın Trump da daha önce dolaylı olarak dile getirmişti. Somut adımların atılması için gerekli teknik görüşmeler de her düzeyde yapılıyor. Umarız neticede hem F-35 konusu çözülür, hem de CAATSA yaptırımlarının kaldırılması sağlanır. Bunu da başarmamız gerekiyor. Ziyaretimiz, Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönemi başlatmış, aramızdaki diyalog ve dostluğu daha da güçlendirmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığınız görüşmelerde gündeme gelen önemli konulardan biri de Halk Bankası'nın durumuydu. Bu görüşmeden acaba nasıl bir sonuç elde edildi?

Sayın Trump gerek Amerika'daki temaslarımızda gerek son telefon görüşmemizde "Halk Bankası'nın problemi bizim için bitmiştir" dedi. Tabii bu önemli bir siyasi irade beyanıdır, bizim için de kıymetlidir. Diğer yandan, tamamlanması gereken bazı süreçlerin olduğunu da biliyoruz. Temennimiz, bu süreçlerin bir an önce olumlu şekilde neticelenmesidir.

