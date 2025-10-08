Türkiye ABD’den F-35 alacak mı? Başkan Erdoğan Trump ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

08 Ekim 2025, Çarşamba

Giriş: 08.10.2025 11:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan ABD ziyareti esnasında Donald Trump ile yaptığı görüşmede F-35 konusunun gündeme geldiğinin altını çizerken "Somut adımların atılması için gerekli teknik görüşmeler de her düzeyde yapılıyor." ifadelerini kullandı.
