Türkiye ABD’den F-35 alacak mı? Başkan Erdoğan Trump ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan ABD ziyareti esnasında Donald Trump ile yaptığı görüşmede F-35 konusunun gündeme geldiğinin altını çizerken "Somut adımların atılması için gerekli teknik görüşmeler de her düzeyde yapılıyor." ifadelerini kullandı.

