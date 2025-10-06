İstanbul'da güven nasıl sağlanıyor? İstanbul Valisi-Emniyet Müdürü A Haber'de: Çeteler devletimizin çelikten yumruğuyla karşı karşıya kalacaklardır
A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın hazırladığı özel dosya haberine konuk olan İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul’da güvenliğin nasıl sağlandığını, suç ve suçlularla nasıl mücadele edildiğini ve güncel çalışmaları anlattı.
İstanbul milyonlarca insanın yaşadığı dev bir metropol. Tarihi, kültürü ve sanatıyla göz kamaştıran bu şehirde toplumsal düzenin ve güvenliğin sağlanması hayati önem taşıyor. Bu büyüklükte ve çeşitliliğin olduğu bir şehirde kamu güvenliğin sağlamakta tahmin edildiğinden daha zor. Ancak bunu sağlamak için gece gündüz demeden görevde olanlar var.
A Haber muhabiri Mehmet Karataş hazırladığı özel dosya haberiyle, İstanbul'da güvenliğin nasıl sağlandığını, suç ve suçlularla nasıl mücadele edildiğini ve güncel çalışmalarda son durumun ne olduğunu İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile bir araya gelerek merak edilen soruları sordu.
"İSTANBUL UYUMUYORSA, KAMU GÖREVLİLERİ DE UYUMUYOR"
İstanbul Valisi Davut Gül, "55.000 polisimizle ve 8.000 jandarmamızla gece gündüz İstanbulluların, hemşehrilerimizin huzuru için çalışıyoruz. İstanbul'da mesai mefhumu yok. İstanbul uyumuyorsa, kamu görevlileri de uyumuyor." dedi.
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Gençliğimizi, geleceğimizi çalan zehir tacirlerine karşı mutlaka bir şafak vakti koçbaşlarımızla karşı karşıya kalacaklarını ifade ediyorum." şeklinde konuştu
Soru: İstanbul hem tarihiyle hem kültürel zenginliğiyle dünyanın gözbebeği olan şehirlerden biri ve çok kalabalık olması sebebiyle de oldukça hareketlilik de çok fazla. Böylesine bir şehirde yönetici olmak nasıl bir sorumluluk, nasıl bir duygu?
İstanbul Valisi Davut Gül: İstanbul dünyanın gözbebeği, kadim bir şehir. Sultan Fatih'in bize emaneti, milletimize emaneti, Sayın Cumhurbaşkanımızın da bize emaneti. Bu anlamda mahcup olmamak için mesai mefhumu gözetmeden 7/24 görevimizi yapmaya çalışıyoruz.
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız: Doğup büyüdüğüm, her semtinde, her sokağında gençliğimin ve çocukluğumun adları olan bir şehir İstanbul. İstanbul benim için sadece görev yaptığım bir şehir değil, hayatımın, yaşam biçimimin ayrılmaz bir parçası. Üstat Necip Fazıl'ın ifadesiyle: "Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar, onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar." İstanbul aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın sevdası. Tabii onun sevdası olan bir şehre hizmet etmenin ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunun farkındayım.
İSTANBUL'UN HUZURU, TÜRKİYE'NİN HUZURUDUR DİYORUZ
Soru: Efendim İstanbul gibi dinamik bir şehirde şüphesiz ki güvenliği sağlamak hiç kolay değil ve bu güvenliğin sağlanması için de İstanbul Polisi başta olmak üzere gece gündüz bir çalışma yürütüyor. İstanbul güvenliği demek sizin için ne ifade ediyor? İstanbul'un güvenliği nasıl sağlanıyor?
İstanbul Valisi Davut Gül: Hem vatandaşlarımız için hem yabancı ziyaretçilerimiz için 15,5 milyon vatandaşımız var diyoruz yaşayan. Ama İstanbul'a Anadolu'dan gelen, diğer şehirlerden gelen olağanüstü bir sirkülasyon var. Dolayısıyla da bu 15-16 milyonun içinde olmayıp bir şekilde İstanbul'da ticaret için, gezmek için gelen hemşehrilerimiz, onun ötesinde yabancı ziyaretçilerimiz. İstanbul nüfusu kadar yılda turist ağırlayan bir şehir. Dolayısıyla da bu hareketlilik içerisinde birinci önceliğimiz hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın, ziyaretçilerimizin güvenli bir şekilde İstanbul'da yaşaması. Hamdolsun şunu görüyoruz: Nüfus itibarıyla, bu kalabalık itibarıyla dünyanın en güvenli şehri İstanbul.
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız: İstanbul, medeniyetimizin kalbi, Türkiye'nin ekonomiden ticarete, kültürden güvenliğe kadar her alanda merkezidir. Dünya şehirleri arasında 15. sırada yer alan bu kadim şehir, milyonlarca insanın ve farklı kültürlerin buluşma noktasıdır. İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzurudur diyoruz. Biz biliyoruz ki güvenlik sadece görünmekte değil, bir adanmışlık ruhuyla yapılır. Teşkilatımızın 56.000 görevlisi, fedakârca İstanbul'umuza bu adanmışlık ruhuyla hizmet ediyoruz.
İstanbul Valisi Davut Gül, organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonları şu sözlerle ifade etti:
"Bugün itibarıyla artık herkesin elinde bir cep telefonu var. Her evde, her apartmanın önünde, iş yerinin önünde kamera var. Dolayısıyla da bu tür bir suç işlendiğinde bilinirliği, paylaşılması daha fazla oluyor. Bizim yaptığımız şey şu: Bir, olayın olmasını engellemek; iki, olay olursa bunun failini bulmak. Bu anlamda kurşunlamalar başta olmak üzere bu tür suçlara arkadaşlarımız birebir takip ediyorlar, mutlaka failini buluyorlar ve bunun cezalandırılması için de gerekli mercilere intikal ettiriyorlar."
"ÇETELER DEVLETİMİZİN ÇELİKTEN YUMRUĞUYLA KARŞI KARŞIYA KALACAKLARDIR"
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ise organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonları, "Sayın Cumhurbaşkanımızın şöyle bir ifadesi var: "Çeteler ve suç örgütlerinin tepelerine bineceğiz." Bu bizim stratejimizin özü. Göreve geldiğim ilk günden itibaren her sokakta, her caddede, her köşede biz varız dedik ve var olmaya devam edeceğiz. Eski nesil, yeni nesil fark etmez, motosikletli suç çeteleriyle kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu kapsamlı mücadelemizin sonucunda, geçtiğimiz yıla baktığımız takdirde, aynı zamanda geçtiğimiz yılın aynı aylarında kurşunlama olayları, tehdit ve yağma maksatlı kurşunlama olaylarında %46 oranında bir düşüş sağlandı. Buradan suç çetelerine şunu ifade etmek istiyorum: Mutlaka ve mutlaka devletimizin kadife eldiveni içerisindeki çelikten yumruğuyla karşı karşıya kalacaklardır." şeklinde açıkladı.
İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, hem konferanslara katılarak hem de sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yaparak üniversitelerde gençlerle buluşuyorlar. Bu tür buluşmalar sayesinde vatandaşlarımız bilinçleniyor ve oluşan farkındalık, bu tür örgütlerin çökertilmesi anlamına geliyor.
Görüşmeleri değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Üniversitelerle, okullarla, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğimizi sürdürüyoruz. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için, onları milli ve manevi değerlere donatmak için çeşitli projeler yürütüyoruz. Çünkü biz o gençliği görmek, yetiştirmek ve desteklemek istiyoruz. Belki farkındasınız, çeşitli projelerimizle sahadayız. En iyi narkotik polisi anne projesiyle, uyuma projesiyle, Narwas projesiyle sahadaki gençliğimizi bilinçlendirmek ve toplumsal bilinci oluşturmak için aynı zamanda önleyici hizmetlerin yanında STK'larla da bu faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Tabii bu anlayışımızın temel rehberimiz halka hizmet, hakka hizmettir. Bu medeniyetimizin anlayışıdır. Teşkilat olarak da biz bu şiarı benimsedik, bu şiarla İstanbul'da hizmet ediyoruz." dedi.
İstanbul, gerçekleşen büyük etkinlikler ve eylemlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'da yasal etkinlik yapılacak 40 tane meydanımız var. Bu 40 meydanda herhangi bir etkinlik yapmak istediklerinde izin veriyoruz ve buralarda yapılıyor. Sorun nerede çıkıyor? 41.'yi, 42.'yi, 43.'yü talep ettiğinde. Hani diyoruz ya milyonlarca turistin gelip gittiği yer. Dolayısıyla da güvenlik anlamında, trafik anlamında uygun olmayan yerlerde etkinlik yapmak istediklerinde izin veremiyoruz. İzinsiz şekilde etkinlik yapmak istediklerinde polisle, göstericiler karşı karşıya geliyor. Maalesef çoğu zaman legal yerlerde etkinlik yapmaktan ziyade illegal alanlarda etkinlik yaparak polisle çatışıp bir şekilde gündeme gelme gibi bir niyetle bu işler başlıyor." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Siklon dalgası nedir, ne demek? Türkiye’yi etkisi altına alacak siklonik hava dalgasının etkileri neler?
- AÖF kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte? Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?
- İstanbul Altın Rafinerisi kimin, sahibi kimdir? Özcan Halaç neden gözaltında alındı, aslen nereli, kaç yaşında?
- Altında yükseliş fırtınası durulmuyor! Uzman isim A Haber'de anlattı: Alacaklar bu zamanı beklesin! 4.100 dolar öncesi...
- YKS 2. TERCİH SONUÇLARI bugün açıklanır mı? Üniversite ek tercih sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM son durum...
- KAMU İŞ İLANI SON DAKİKA 2025 | En az 38 bin personel alımı açıldı! Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK... İşte başvuru için merak edilenler
- Emekliye 4'lü zam formülü: SSK, BAĞ-KUR’luya 19.089 TL’lik maaş hesaplandı! Ocakta kök aylık ne kadar olacak?
- 6 Ekim'de ne oldu, bugün ne günü? İstanbul'un Kurtuluşu ne zaman, önemi nedir? İşte tarihçesi...
- 24 saatte hava buz kesecek! Yeni soğuk hava dalgası geldi: İstanbul, Ankara, İzmir... Şemsiye ve mont şart
- Bugün okul var mı, yok mu? 6 Ekim Pazartesi İstanbul'da okullarda ders işlenecek mi, tatil mi?
- Bugün otobüsler bedava mı? 6 Ekim Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, Marmaray, Metrobüs, dolmuş, metro...
- Optik İllüzyon Testi: Retro görselin içinde iki kedi saklanıyor! Sadece 1000 kişiden 1’i görebiliyor