İstanbul’da güven nasıl sağlanıyor? İstanbul Valisi-Emniyet Müdürü A Haber’de: Çeteler devletimizin çelikten yumruğuyla karşı karşıya kalacaklardır

İSTANBUL'UN HUZURU, TÜRKİYE'NİN HUZURUDUR DİYORUZ

Soru: Efendim İstanbul gibi dinamik bir şehirde şüphesiz ki güvenliği sağlamak hiç kolay değil ve bu güvenliğin sağlanması için de İstanbul Polisi başta olmak üzere gece gündüz bir çalışma yürütüyor. İstanbul güvenliği demek sizin için ne ifade ediyor? İstanbul'un güvenliği nasıl sağlanıyor?

İstanbul Valisi Davut Gül: Hem vatandaşlarımız için hem yabancı ziyaretçilerimiz için 15,5 milyon vatandaşımız var diyoruz yaşayan. Ama İstanbul'a Anadolu'dan gelen, diğer şehirlerden gelen olağanüstü bir sirkülasyon var. Dolayısıyla da bu 15-16 milyonun içinde olmayıp bir şekilde İstanbul'da ticaret için, gezmek için gelen hemşehrilerimiz, onun ötesinde yabancı ziyaretçilerimiz. İstanbul nüfusu kadar yılda turist ağırlayan bir şehir. Dolayısıyla da bu hareketlilik içerisinde birinci önceliğimiz hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın, ziyaretçilerimizin güvenli bir şekilde İstanbul'da yaşaması. Hamdolsun şunu görüyoruz: Nüfus itibarıyla, bu kalabalık itibarıyla dünyanın en güvenli şehri İstanbul.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız: İstanbul, medeniyetimizin kalbi, Türkiye'nin ekonomiden ticarete, kültürden güvenliğe kadar her alanda merkezidir. Dünya şehirleri arasında 15. sırada yer alan bu kadim şehir, milyonlarca insanın ve farklı kültürlerin buluşma noktasıdır. İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzurudur diyoruz. Biz biliyoruz ki güvenlik sadece görünmekte değil, bir adanmışlık ruhuyla yapılır. Teşkilatımızın 56.000 görevlisi, fedakârca İstanbul'umuza bu adanmışlık ruhuyla hizmet ediyoruz.

İstanbul Valisi Davut Gül, organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonları şu sözlerle ifade etti:

"Bugün itibarıyla artık herkesin elinde bir cep telefonu var. Her evde, her apartmanın önünde, iş yerinin önünde kamera var. Dolayısıyla da bu tür bir suç işlendiğinde bilinirliği, paylaşılması daha fazla oluyor. Bizim yaptığımız şey şu: Bir, olayın olmasını engellemek; iki, olay olursa bunun failini bulmak. Bu anlamda kurşunlamalar başta olmak üzere bu tür suçlara arkadaşlarımız birebir takip ediyorlar, mutlaka failini buluyorlar ve bunun cezalandırılması için de gerekli mercilere intikal ettiriyorlar."