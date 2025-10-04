04 Ekim 2025, Cumartesi

Dilovası’nda kimyasal fabrikada patlama!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2025 12:22
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir kimyasal fabrikasında, henüz nedeni belirlenemeyen büyük bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 2 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi. A Haber muhabiri Yusuf Gül, korkunç patlamanın yaşandığı bölgeden son durumu aktardı. Gül, patlamanın nedenine ilişkin iki ihtimal üzerinde durulduğunu, bunlardan birinin fabrikadaki kimyasal maddeler, diğerinin ise kaynak çalışması sırasında meydana gelen bir kaza olabileceğini ifade etti.
