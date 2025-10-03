03 Ekim 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri Fatih Altaylı davasında ara karar: Tutukluluğu devam edecek

Fatih Altaylı davasında ara karar: Tutukluluğu devam edecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2025 12:27 Güncelleme: 03.10.2025 12:42
ABONE OL
Fatih Altaylı davasında ara karar: Tutukluluğu devam edecek

Gazeteci Fatih Altaylı, “Cumhurbaşkanını tehdit” suçundan açılan dava kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Altaylı’nın tutukluluk halinin devamına karar verip dosyanın esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için savcıya gönderilmesine hükmetti.

Gazeteci Fatih Altaylı, "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan hakkında açılan dava kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı. Altaylı hakkında mahkeme ara kararını açıkladı.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Verilen aranın ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar verdi.

Gazeteci Fatih Altaylı (ahaber.com.tr)Gazeteci Fatih Altaylı (ahaber.com.tr)

NE OLMUŞTU?

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalından 20 Haziran'da yaptığı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldığı hatırlatılan iddianamede, söz konusu ifadelerin yer aldığı video çözümleme tutanağına göre, Altaylı'nın eyleminin Cumhurbaşkanına yönelik tehdit suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

İddianamede, söz konusu olayda video paylaşımının basın ve yayın yoluyla herkese açık şekilde yayınlandığı, içeriğin paylaşılmasının ardından geniş kitlelere ulaştığı anlatılarak, bu bağlamda soruşturma konusu eylemin "iletme kastı" ile gerçekleştirildiğinin tereddüde mahal bırakmayacak nitelikte açık olduğu kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fatih Altaylı davasında ara karar: Tutukluluğu devam edecek Fatih Altaylı davasında ara karar: Tutukluluğu devam edecek Fatih Altaylı davasında ara karar: Tutukluluğu devam edecek
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör