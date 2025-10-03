Fatih Altaylı davasında ara karar: Tutukluluğu devam edecek
Gazeteci Fatih Altaylı, “Cumhurbaşkanını tehdit” suçundan açılan dava kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Altaylı’nın tutukluluk halinin devamına karar verip dosyanın esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için savcıya gönderilmesine hükmetti.
Gazeteci Fatih Altaylı, "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan hakkında açılan dava kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı. Altaylı hakkında mahkeme ara kararını açıkladı.
ARA KARAR AÇIKLANDI
Verilen aranın ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Fatih Altaylı'nın YouTube kanalından 20 Haziran'da yaptığı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldığı hatırlatılan iddianamede, söz konusu ifadelerin yer aldığı video çözümleme tutanağına göre, Altaylı'nın eyleminin Cumhurbaşkanına yönelik tehdit suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.
İddianamede, söz konusu olayda video paylaşımının basın ve yayın yoluyla herkese açık şekilde yayınlandığı, içeriğin paylaşılmasının ardından geniş kitlelere ulaştığı anlatılarak, bu bağlamda soruşturma konusu eylemin "iletme kastı" ile gerçekleştirildiğinin tereddüde mahal bırakmayacak nitelikte açık olduğu kaydedildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 7 EKİM BİM AKTÜEL KATALOĞU Haftanın indirimleri neler? Buğday unu 199 TL, Sucuk 235 TL…
- EUROLEAGUE 2. HAFTA | Zalgiris-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Cuma günleri çekilecek tesbihler ve zikirler| Cuma günü hangi sureler okunur? ARAPÇA-TÜRKÇE
- Sonbahar yağmurları başlıyor! Meteorolojiden 9 ile kuvvetli yağış uyarısı: 3 Ekim Cuma hava nasıl olacak?
- KİRA ZAMMI ARTIŞ ORANI HESAPLAMA: 2025 Ekim Ayında Kiralara Kaç TL Zam Gelecek? İşte yeni kira zammı oranı!
- Windows 10 desteği ne zaman bitiyor? Neler yapılabilir?
- Gözlerinizi alamayacaksınız! Ekim ayında izlenmesi gereken büyüleyici gökyüzü olayları: Dolunay, meteor yağmuru…
- 2 Ekim Marmara Denizi depremini hangi iller hissetti? İstanbul’da deprem kaç saniye sürdü?
- İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 3 Ekim okul var mı? MEB-Valilik açıklama…
- UEFA Konferans Ligi | Legia Varşova - Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda?
- ŞAMPİYONLAR KUPASI FİNALİ: Vakıfbank-Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Maç biletleri satışa çıktı mı?
- KYK kahvaltı saatleri kaçta başlıyor? KYK yurtlarında kahvaltı saatleri hafta içi ve hafta sonu kaçta bitiyor?