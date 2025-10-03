CHP'deki kayyum davasında ilk duruşma: Gürsel Tekin görevine devam edecek
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili davanın ilk duruşması İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. İtirazların reddiyle ilgili istinaf başvurusunun sonucu beklenmesine, Gürsel Tekin’in görevine devam etmesine karar verildi.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına karar veren İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde davanın ilk duruşması görüldü.
İtirazların reddine ilişkin yapılan İstinaf başvurusunun sonucunun beklemesine, Gürsel Tekin'in görevine devam etmesine karar veren mahkeme davayı 21 Kasım'a erteledi.
İKİ DAVA BİRLEŞTİ
Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da aynı taleple davaname hazırlamış ve mahkeme bu iki davanın birleşmesine karar vermişti. Süreç devam ederken CHP 24 Eylül günü olağanüstü seçime gitmişti. Bunun üzerine mahkeme, İstanbul Valiliğine ve Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna yazı yazarak seçimin durdurulmasın istemişti. YSK tarafından yapılan değerlendirme sonucu seçimin devamına karar verilmiş ve ardından yapılan seçimde Özgür Çelik'i İstanbul İl Başkanı olarak seçilmişti.
İLK DURUŞMADA REDDİ HAKİM TALEBİ
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya taraf avukatları katıldı. Özlem Erkan'ın avukatı davanın kabulüne karar verilmesini, CHP avukatları ise reddi hakim talep etti.
İSTİNAF SÜRECİ BEKLENECEK
Mahkeme ilk olarak reddi hakim talebini reddetti. Geçtiğimiz hafta CHP'nın kayyum iptaline ilişkin yaptığı itirazın reddedilmiş ve bu karar CHP vekilleri tarafından istinaf'a taşınmıştı. Mahkeme, İstinaf sürecinin tamamlanmasına bu aşamada ön inceleme yapılmasına yer olmadığı karar verildi. Dava 21 Kasım'a ertelendi. Gürsel Tekin ve beraberinde heyet görevine devam ediyor.
