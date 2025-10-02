02 Ekim 2025, Perşembe
Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği! Kazakistan Dışişleri Bakanı Köşerbayev ile telefonda görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2025 12:59
Dışişleri Bakanı Fidan’dan diplomasi trafiği! Kazakistan Dışişleri Bakanı Köşerbayev ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bu kapsamda Bakan Fidan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Kazak mevkidaşı Köşerbayev ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Fidan, görevine yeni atanan Köşerbayev'i kutladı ve başarılar diledi.

