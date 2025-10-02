02 Ekim 2025, Perşembe
Başkan Erdoğan'dan Kudüs'ün fethinin 838’inci yıl dönümü mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2025 19:51 Güncelleme: 02.10.2025 19:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kudüs'ün fethinin 838’inci yıl dönümüne ilişkin mesajında "Hazreti Nebi’nin ve ondan önce gelen peygamberlerin bizlere emaneti olan Kudüs için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

Kudüs'ün Fethi'nin 838'inci yıl dönümünde, bu mukaddes şehrin ikinci fatihi Selahaddin Eyyubi'yi ve kahraman askerlerini rahmetle yâd ediyorum. Hazreti Nebi'nin ve ondan önce gelen peygamberlerin bizlere emaneti olan Kudüs için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz.

