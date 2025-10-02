Başkan Erdoğan'dan Kudüs'ün fethinin 838’inci yıl dönümü mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kudüs'ün fethinin 838’inci yıl dönümüne ilişkin mesajında "Hazreti Nebi’nin ve ondan önce gelen peygamberlerin bizlere emaneti olan Kudüs için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:
Kudüs'ün Fethi'nin 838'inci yıl dönümünde, bu mukaddes şehrin ikinci fatihi Selahaddin Eyyubi'yi ve kahraman askerlerini rahmetle yâd ediyorum. Hazreti Nebi'nin ve ondan önce gelen peygamberlerin bizlere emaneti olan Kudüs için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz.
