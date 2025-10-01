DMM'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a KAAN hakkında bilgi verilmediği iddialarına yalanlama
Dezanformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Milli Muharip uçak KAAN'ın motorları hakkında bilgi verilmediği iddialarını yalanladı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a KAAN uçaklarının motorları hakkında bilgi verilmediği veya yanlış bilgi verildiği yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın organlarında ve sosyal medyada, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a KAAN uçaklarının motorları hakkında bilgi verilmediği veya yanlış bilgi verildiği' yönünde dolaşıma sokulan iddialar dezenformasyon ürünüdür.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii İcra Komitesi Başkanı olarak stratejik yatırımlara doğrudan liderlik etmektedir. Milli Muharip Uçak KAAN ve millî motor geliştirme programı, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu, iradesi ve kararlılığı doğrultusunda, Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinasyonunda ve Türk mühendislerinin fedakârane gayretleriyle ilerlemektedir.
Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın stratejik yatırımla ilgili bilgilendirilmediği veya yanlış bilgilendirildiği iddiaları, Cumhurbaşkanlığımızı hedef almakta olan açık bir dezenformasyon girişimidir. Kamuoyunun, Millî Savunma Sanayii gibi stratejik bir konuda spekülasyonlara itibar etmemesi ve yalnızca resmî kurumların açıklamalarını dikkate alması önem arz etmektedir."
