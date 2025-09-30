30 Eylül 2025, Salı
T plakalı lüks araçlar için harekete geçildi! Ferrarilere vergisiz binenler takipte! Bakanlık devrede

T plakalı lüks araçlar için harekete geçildi! Ferrarilere vergisiz binenler takipte! Bakanlık devrede

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 30.09.2025 12:18 Güncelleme: 30.09.2025 12:25
T plakalı lüks araçlar için harekete geçildi! Ferrarilere vergisiz binenler takipte! Bakanlık devrede

Yurt dışından kişisel kullanım için getirilen araçlar Türkiye’de 24 ay kalabiliyor ve bu sürenin sonunda ülke dışına çıkarılması gerekiyor. Ancak bazı şirketler, bu uygulamayı suistimal ederek araçları vergisiz şekilde kullanımda tutuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurt dışından geçici olarak getirilen Ferrari gibi lüks araçları vergisiz “T” plakayla kullanan kişi ve şirketleri denetime aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurt dışından yolcu beraberinde geçici olarak yurda sokulan Ferrari başta olmak üzere çeşitli lüks araçları vergisini ödemeden "T" plakayla kullanıma sunan şirketleri mercek altına aldı.

Ferrari ve diğer lüks araçlardan bazıları T plakayla Türkiye’de kullanılıyor. (AA)Ferrari ve diğer lüks araçlardan bazıları T plakayla Türkiye’de kullanılıyor. (AA)

24 AYA ÇIKARILDI

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, yurt dışından getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları Türkiye'de 24 ay kalabiliyor. Geçmiş yıllarda 6 ay olarak uygulanan bu süre, 2015 yılında 24 aya çıkarılmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergisiz lüks araç kullanımını mercek altına aldı. (AA)Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergisiz lüks araç kullanımını mercek altına aldı. (AA)

2 YIL SONUNDA ÜLKE DIŞINA ÇIKARILMASI GEREKİYOR

Gümrük mevzuatı doğrultusunda, Türkiye'de ikamet eden kişilerin yurt dışından taşıt getirme hakkı bulunmuyor. Söz konusu araçların da Türkiye'de sadece getiren kişi ve kurum tarafından kullanılması gerekiyor.

Vergisiz olarak yurt dışından getirilen bu araçların, 2 yıl sonunda ülke dışına çıkarılması şartı bulunuyor.

Şirketlerin bazıları T plakayı suistimal ederek lüks araçları vergisiz kullandı. (AA0Şirketlerin bazıları T plakayı suistimal ederek lüks araçları vergisiz kullandı. (AA)Şirketlerin bazıları T plakayı suistimal ederek lüks araçları vergisiz kullandı. (AA0Şirketlerin bazıları T plakayı suistimal ederek lüks araçları vergisiz kullandı. (AA)

SUİSTİMALİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Buna karşın bazı şirketlerin, yurt dışından getirdikleri Ferrari başta olmak üzere çeşitli markalardaki lüks araçları, uygulamayı suistimal ederek Türkiye'de kullanıma sunduğu belirlendi.

Bu araçların, "prototip veya yol testi için kullanılacaklar" için verilen "T" plaka ile kullanıldığı saptandı. Maliye müfettişleri, lüks araçları vergisiz olarak kullanıma sunan şirketlerin izini sürmeye başladı.

T plakalı lüks araçlar için harekete geçildi! Ferrarilere vergisiz binenler takipte! Bakanlık devrede T plakalı lüks araçlar için harekete geçildi! Ferrarilere vergisiz binenler takipte! Bakanlık devrede T plakalı lüks araçlar için harekete geçildi! Ferrarilere vergisiz binenler takipte! Bakanlık devrede

