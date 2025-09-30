Sosyal konutlar birer birer teslim ediliyor! Hak sahipleri anlattı: Adımı gördüğümde bayılmak üzereydim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 100 bin Sosyal Konut ve İlk Evim projeleri kapsamında Muğla'da 4 bin 900 konutu tamamlandı, 1.941 konutun ise inşası sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Seydikemer ilçesinde yeni konutlarına yerleşmeye hazırlanan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Kurum mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 500 bin konutluk 'Yüzyılın Konut Projesi'ne dikkat çekti: Burası İlk Evim projesiyle hayata geçirdiğimiz Fethiye Seydikemer TOKİ evleri. Niyazi kardeşimizin, Güllü ablamızın heyecanına, mutluluğuna bakar mısınız? Bu mutluluğu tüm vatandaşlarımızın gözünde görmek için, 500.000 yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam."