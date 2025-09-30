MİT’ten kişisel verileri çalanlara operasyon! 3 kişi tutuklandı

(Foto: ahaber.com.tr)



VERİLER CASUSLUK FAALİYETLERİ KAPSAMINDA YURTDIŞINA AKTARILIYORDU

USOM'un teknik desteğiyle siber suçluların kullandığı altyapılar ortaya çıkarılırken, MASAK tarafından yapılan incelemelerle örgütün yasa dışı gelir kaynakları ve para trafiği deşifre edildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde, elde edilen kişisel verilerin casusluk faaliyetleri kapsamında yurtdışındaki bağlantılara aktarıldığı tespit edildi.

(Foto: ahaber.com.tr)

Siber suçlular arasında "Sowix", "Ondex" ve "EmreQuery" isimleriyle bilinen yasa dışı sorgu panellerinin de aralarında bulunduğu toplam 9 internet sitesi, gerçekleştirilen operasyon kapsamında ele geçirilerek erişime kapatıldı. Şüphelilerin yasa dışı irtibatlarını sağladıkları Telegram grupları ve kanalları da ele geçirildi. Güvenlik güçleri Telegram gruplarında "siber casusluk faaliyetleri ve yasa dışı sorgu sistemleriyle mücadelede kararlılık" mesajı paylaşarak, bu grupları erişime kapattı.