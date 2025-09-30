MİT’ten kişisel verileri çalanlara operasyon! 3 kişi tutuklandı
Milli İstihbarat Teşkilatı, kişisel verileri hedef alan yasa dışı sorgu sistemlerine yönelik bir operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon ile vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı yollarla ele geçiren 3 kişi tutuklandı. Öte yandan şüphelilerin yasa dışı irtibatlarını sağladıkları Telegram grupları ve kanalları da ele geçirildi. Güvenlik güçleri Telegram gruplarında "siber casusluk faaliyetleri ve yasa dışı sorgu sistemleriyle mücadelede kararlılık" mesajı paylaşarak, o grupları erişime kapattı.
MİT koordinesinde; Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)'nun iş birliği ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel verilerinin korunmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, vatandaşların kişisel verilerine yasa dışı yollarla erişim sağlayan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul, Şanlıurfa, İzmir ve Kütahya'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı sorgu sistemlerinin yöneticileri ve geliştiricilerinin de aralarında bulunduğu şahıslar gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden Y.Z.H., B.K. ve M.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan iki kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
VERİLER CASUSLUK FAALİYETLERİ KAPSAMINDA YURTDIŞINA AKTARILIYORDU
USOM'un teknik desteğiyle siber suçluların kullandığı altyapılar ortaya çıkarılırken, MASAK tarafından yapılan incelemelerle örgütün yasa dışı gelir kaynakları ve para trafiği deşifre edildi.
Yapılan çalışmalar neticesinde, elde edilen kişisel verilerin casusluk faaliyetleri kapsamında yurtdışındaki bağlantılara aktarıldığı tespit edildi.
Siber suçlular arasında "Sowix", "Ondex" ve "EmreQuery" isimleriyle bilinen yasa dışı sorgu panellerinin de aralarında bulunduğu toplam 9 internet sitesi, gerçekleştirilen operasyon kapsamında ele geçirilerek erişime kapatıldı. Şüphelilerin yasa dışı irtibatlarını sağladıkları Telegram grupları ve kanalları da ele geçirildi. Güvenlik güçleri Telegram gruplarında "siber casusluk faaliyetleri ve yasa dışı sorgu sistemleriyle mücadelede kararlılık" mesajı paylaşarak, bu grupları erişime kapattı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KOSGEB İş Geliştirme Desteği 3. Dönem Başvuru Ekranı: 1,5 milyon TL destekten kimler faydalanabilir, şartları neler?
- Hayat kurtaran 5 dakika: Fazla uyumak kalbi nasıl etkiler? En basit yöntem…
- 30 Eylül Maç Programı: Bu akşam kimin maçı var, GS maçı bugün mü? Hangi takım saat kaçta oynayacak?
- 30 Eylül Marmaray-metro seferleri uzatıldı mı? GS maç günü ek seferler var mı, hangi hatlar saat kaça kadar açık olacak?
- 1-7 Ekim ŞOK aktüel katalog: Bu hafta ŞOK indirimlerinde neler var? 2 kg un 44.90 TL, 500 g çay 149 TL
- UEFA AVRUPA LİGİ | Fenerbahçe - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri satışa çıktı mı?
- TOKİ'den 48 ilde 509 konut ve iş yeri sahibi olma fırsatı: Başvurular başladı mı, nasıl yapılacak? Hangi şehirlerde satış var?
- YKS ek tercih başvuru ekranı ne zaman kapanacak, ek tercih süreci ne zaman bitiyor?
- ŞAMPİYONLAR LİGİ | Chelsea-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- 2025 YDS/2 BAŞVURU EKRANI | YDS başvuruları nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
- 200 bin TL ihtiyaç kredisi için aylık taksitler kaç TL? Banka banka güncel kredi hesaplama…
- 2026 asgari ücreti ne zaman açıklanacak, toplantı tarihi belli oldu mu? Asgari ücret görüşmeleri hangi tarihte başlayacak?