MİT'ten kişisel verileri çalanlara operasyon!
MİT’ten kişisel verileri çalanlara operasyon!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2025 16:21
Güncelleme:30.09.2025 16:21
Milli İstihbarat Teşkilatı, kişisel verileri hedef alan yasa dışı sorgu sistemlerine yönelik bir operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon ile vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı yollarla ele geçiren 3 kişi tutuklandı. Öte yandan şüphelilerin yasa dışı irtibatlarını sağladıkları Telegram grupları ve kanalları da ele geçirildi. Güvenlik güçleri Telegram gruplarında "siber casusluk faaliyetleri ve yasa dışı sorgu sistemleriyle mücadelede kararlılık" mesajı paylaşarak, o grupları erişime kapattı.
