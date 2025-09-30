Katil Netanyahu Katar’dan özür diledi: İsrailli bakanlar çileden çıktı! Özrün perde arkası aralandı: Barışa giden yol Katar’dan geçiyor

NETANYAHU TEKRAR SALDIRMAMA SÖZÜ VERDİ

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Katar Başbakanı Al Sani'yi telefonla arayarak özür dilediği teyit edildi ve görüşmede söyledikleri aktarıldı.

Açıklamaya göre, Netanyahu, İsrail'in saldırısında bir Katar vatandaşının hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntü duyduğunu belirterek İsrail'in Hamas'ı hedef aldığını iddia etti.

Netanyahu, İsrail'in gelecekte Katar'ın egemenliğini bir daha ihlal etme niyeti olmadığını taahhüt etti.

İsrail ve Katar'ın birbirlerine karşı tutumlarından dolayı rahatsızlıklar olduğunu dile getiren Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasındaki çözülememiş sorunları ele almak için üçlü bir grup kurma fikrini memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

DOHA: TEKRARLANMAMALI

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, telefon görüşmesinde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, İsrail'in Katar topraklarını hedef alan saldırısı dolayısıyla Katar tarafından özür dilediği ve gelecekte Katar topraklarını hedef almayacaklarına dair söz verdiği kaydedildi.

Katar Başbakanı Al Sani'nin ise saldırının tekrarlanmaması gerektiğini dile getirerek, ülkesinin güvenliğine yönelik her türlü ihlalin kabul edilemez olduğunu ilettiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, ABD Başkanı Trump'ın, Katar'ın bölgesel ve uluslararası meselelerdeki yapıcı rolüne işaret ederek Doha yönetiminin çabalarını takdir ettiği belirtildi.

Katar Başbakanı Al Sani'nin ise, ABD'nin arabuluculuk girişimlerine teşekkür ederken, uluslararası toplumun bölgedeki istikrarı tehdit eden ihlallere karşı daha kararlı tutum alması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

Açıklamada, Netanyahu'nun özrünün ardından, Katar'ın Trump'ın girişimi çerçevesinde Gazze'deki savaşı sonlandırmaya yönelik çalışmalara katılmaya hazır olduğu ifade edildi.

Bu gelişmenin ardından Washington'dan canlı bağlanan A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, Netanyahu'nun özür dilemesinin arka planını, neden şimdi özür dilendiğini ve bu özrün perde arkasını anlattı.

"BU ADIMI UMUT IŞIĞI OLARAK GÖRÜYORUM"

İrfan Sapmaz, "Netanyahu'nun Katar Emiri ve Başbakanı'ndan özür dilemesi önemli bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Çünkü Hamas'a giden yol büyük ölçüde Katar üzerinden geçiyor ve burası barış görüşmelerinin yapıldığı kritik bir merkez konumunda. Bu adımı umut ışığı olarak görüyorum. Zira Netanyahu, 60 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine rağmen şimdiye kadar geri dönüp özür dilememişti. Ancak bugün, Doha'da İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden 6 kişi için özür dilemesi dikkat çekici bir değişim olarak görülüyor" dedi.

Bu gelişmelerin ardından İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile yine aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Doha'ya 9 Eylül'de düzenledikleri hava saldırısından dolayı Katar'dan özür dilemesine tepki gösterdi.