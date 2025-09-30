Katil Netanyahu Katar’dan özür diledi: İsrailli bakanlar çileden çıktı! Özrün perde arkası aralandı: Barışa giden yol Katar’dan geçiyor
Katil İsrail, geçtiğimiz haftalarda Katar'ın başkenti Doha'da, Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerinin yapıldığı binayı vurarak 6 Hamas üyesini öldürmüştü. Bugün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi telefonla arayarak, Doha'ya 9 Eylül'de düzenledikleri hava saldırısından dolayı özür diledi. Bu telefon görüşmesini değerlendiren A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, "Bu özür bize şunu gösteriyor: Barışa giden yol Doha'dan geçiyor" dedi. Öte yandan, İsrailli aşırı sağcı bakanlar, Netanyahu'yu sert şekilde eleştirerek özre tepki gösterdiler.
ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme öncesinde Trump, "Gazze'de barış olacak, eminim" diyerek Gazze'de bir ateşkesin olabileceğinin sinyalini verdi.
Görüşmede, 9 Eylül'de Katar'da yaşanan saldırının perde arkası aralandı. Netanyahu, ABD ziyaretinde Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi telefonla arayarak Doha'ya düzenledikleri hava saldırısından dolayı özür diledi. Görüşmede Netanyahu'nun, hava saldırısında Katar güvenlik subayının hayatını kaybetmesi ve Katar'ın egemenliğinin ihlal edilmesinden üzüntü duyduğunu ifade ettiği aktarıldı.
Öte yandan, tazminat konusunun gündeme gelebileceği, özrün başlı başına önemli bir adım olduğu ve Katar'ın, Hamas ile İsrail arasındaki müzakerelere yeniden arabuluculuk yapabilmek için bu özrü şart koştuğu belirtildi.
NETANYAHU TEKRAR SALDIRMAMA SÖZÜ VERDİ
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Katar Başbakanı Al Sani'yi telefonla arayarak özür dilediği teyit edildi ve görüşmede söyledikleri aktarıldı.
Açıklamaya göre, Netanyahu, İsrail'in saldırısında bir Katar vatandaşının hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntü duyduğunu belirterek İsrail'in Hamas'ı hedef aldığını iddia etti.
Netanyahu, İsrail'in gelecekte Katar'ın egemenliğini bir daha ihlal etme niyeti olmadığını taahhüt etti.
İsrail ve Katar'ın birbirlerine karşı tutumlarından dolayı rahatsızlıklar olduğunu dile getiren Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasındaki çözülememiş sorunları ele almak için üçlü bir grup kurma fikrini memnuniyetle karşıladığını kaydetti.
DOHA: TEKRARLANMAMALI
Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, telefon görüşmesinde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, İsrail'in Katar topraklarını hedef alan saldırısı dolayısıyla Katar tarafından özür dilediği ve gelecekte Katar topraklarını hedef almayacaklarına dair söz verdiği kaydedildi.
Katar Başbakanı Al Sani'nin ise saldırının tekrarlanmaması gerektiğini dile getirerek, ülkesinin güvenliğine yönelik her türlü ihlalin kabul edilemez olduğunu ilettiği vurgulandı.
Açıklamada ayrıca, ABD Başkanı Trump'ın, Katar'ın bölgesel ve uluslararası meselelerdeki yapıcı rolüne işaret ederek Doha yönetiminin çabalarını takdir ettiği belirtildi.
Katar Başbakanı Al Sani'nin ise, ABD'nin arabuluculuk girişimlerine teşekkür ederken, uluslararası toplumun bölgedeki istikrarı tehdit eden ihlallere karşı daha kararlı tutum alması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.
Açıklamada, Netanyahu'nun özrünün ardından, Katar'ın Trump'ın girişimi çerçevesinde Gazze'deki savaşı sonlandırmaya yönelik çalışmalara katılmaya hazır olduğu ifade edildi.
Bu gelişmenin ardından Washington'dan canlı bağlanan A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, Netanyahu'nun özür dilemesinin arka planını, neden şimdi özür dilendiğini ve bu özrün perde arkasını anlattı.
"BU ADIMI UMUT IŞIĞI OLARAK GÖRÜYORUM"
İrfan Sapmaz, "Netanyahu'nun Katar Emiri ve Başbakanı'ndan özür dilemesi önemli bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Çünkü Hamas'a giden yol büyük ölçüde Katar üzerinden geçiyor ve burası barış görüşmelerinin yapıldığı kritik bir merkez konumunda. Bu adımı umut ışığı olarak görüyorum. Zira Netanyahu, 60 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine rağmen şimdiye kadar geri dönüp özür dilememişti. Ancak bugün, Doha'da İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden 6 kişi için özür dilemesi dikkat çekici bir değişim olarak görülüyor" dedi.
Bu gelişmelerin ardından İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile yine aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Doha'ya 9 Eylül'de düzenledikleri hava saldırısından dolayı Katar'dan özür dilemesine tepki gösterdi.
KATAR'A SALDIRIYI SAVUNDU: ÖZÜR DİLENMESİNE KARŞI ÇIKTI!
Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlenen saldırıyı "önemli, adil ve ahlâki" olarak tanımladı.
Katar'a düzenlenen saldırıyı savunarak Netanyahu'ya tepki gösteren Ben-Gvir, "Katar, terörizmi destekleyen, terörizmi finanse eden ve terörizmi kışkırtan bir ülkedir. Hiçbir miktar para, ellerindeki terörizmi temizleyemez." iddiasında bulundu.
"YALAKALIK YAPARAK ÖZÜR DİLEMEK BİR UTANÇTIR"
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de Katar'dan özür dileyen Netanyahu'ya tepki gösterdi.
X hesabından paylaşımda bulunan Smotrich, bugünün 29 Eylül 1938'de imzalanan Münih Anlaşması'nın yıldönümü olduğunu hatırlatarak, eski Birleşik Krallık Başbakanı Winston Churchill'in, "İngiltere utanç ile savaş arasında seçim yapabilirdi, utancı seçti ve bu yüzden de savaşla karşılaşacak." sözlerine yer verdi.
Hamas'ı terör örgütü olarak yaftalayan ve Katar'ı da teröre destek vermekle itham eden Smotrich, "Terörü destekleyen ve finanse eden bir ülkeye yalakalık yaparak özür dilemek bir utançtır." ifadelerini kullandı.
İSRAİL'İN KATAR'A SALDIRISINDA 6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.
Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile dört Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere altı kişi yaşamını yitirmişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.
