Ciner Medya’nın satışı kara paradan! 350 milyon dolar bavullarla taşınmış | Süreci Mehmet Kenan Tekdağ organize etti

Can Holding’e kara para soruşturması

KAYNAĞI BELİRSİZ PARA

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, CİNER Holding, medya kuruluşlarının satışı için Can Holding ile 575 milyon dolara anlaştı. 350 milyon dolar Can Holding bünyesindeki Doğal Yaşam İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi'nden Ciner Holding hesaplarına aktarıldı.

Sabah'ın haberine göre Para transferi iki işlemle yapıldı. İlk işlemde 300 milyon dolar, ikinci işlemde de 50 milyon dolar gönderildi. Ancak yapılan çalışmalarda, Doğal Yaşam İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi'ne bu para kaynağı belirsiz şekilde girdi. Para, banka hesaplarına bavullarla taşınarak elden yatırma şeklinde sokuldu.