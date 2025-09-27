Başkan Erdoğan’dan BM’de boş koltuklara seslenen Netanyahu’ya tepki: Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste

(Foto: AA)

Programda emeği geçen her bir kardeşime tebriklerimi iletiyorum. Forum kapsamında 3 gün boyunca yapılan etkinliklerin hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Ülkemizin güçlü yarınları için fedakarca çalışan her bir gencimiz bizim için değerlidir. Umudumuzu artıran bir istikbal yıldızıdır. Asra yön vermekle kalmayıp mührümüzü de vuracağımız Türkiye Yüzyılı gençlerimizin çalışmalarıyla vücut bulacaktır.

Uluslararası siyaset zemininde tektonik kırılmaların yaşandığı zorlu tarihi bir dönemden geçiyoruz. Zayıf güçlünün yanında yalnızlığa terk edilmiştir.

Türkiye hadiselerin uzağında bir ülke değil. Gazze'nin, Yemen'in Suriye ve Somali'nin sokaklarında yere düşen her can bizim canımızdan can kopartıyor.

Hepinize şimdiden başarılar diliyor, Rabbim yolunuzu da bahtınızı da açık etsin diyorum.

"KÜRESEL REKABETİN DOZU ARTIYOR"

Uluslararası sistemde kırılmalar yaşanıyor. Küresel rekabetin dozu her geçen gün artarken belirsizlikler de dalga dalga yayılıyor. Küresel barış ve güvenlik yerini bitmek bilmeyen savaş ve istikrarsızlık girdabına bırakmıştır. Su ve iklim krizlerinden ticaret savaşlarına, türlü meydan okumalarla karşı karşıyayız. Evrensel değerler rafa kalkmış, uluslararası sistem tamamıyla felce uğramıştır. İnsanlık hakları ve insanlık onuru yara almış, merhamet gibi duygular sessize alınmıştır. Çok büyük bir sistem krizi vardır.

NETANYAHU DENEN KATİL BOŞ KOLTUKLARA KONUŞTU

Netanyahu denen katil BMGK'da salondaki boş koltuklara seslenmek zorunda kaldı. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Sumud Filosu yelkenlerini şişirmiş Gazze'ye doğru ilerliyor. Gönüllüler Gazze'ye yardım götürüyorlar. Sumud Filosunun umut yolcularına selamlarımızı gönderiyoruz. Unutmayın zalimerin bir hesabı varsa, Allah'ın da bir hesabı vardır. O hesap galip gelecektir. Bu hesap bambaşka. Gazze'de çok kayıplar verildi. 2 buçuk milyon insan tarihin en vahşi soykırımına maruz bırakıldı. Dün soykırım şebekesinin başı BMGK'da yalanlarını ve tehditlerini dinleyecek kimseyi bulamadı boş koltuklara konuştu.

"CANAVARIN DURDURULMASI ŞART"

Bugüne kadar kulaklarının üzerine yatanlar, artık gaflet uykusundan uyanmaya başladı. Gazze meselesini Hamas'a indirgeyenler, kazın ayağının fark ettiler. Özellikle İsrail'in Katar'a saldırısı İsrail'in niyetini ortaya koydu ve canavarın durdurulması gerektiğini ortaya koydu. Filistin'in tanınması önemli bir adımdır.

"CAYDIRICI YAPTIRIMLAR UYGULANMALI"

Fakat bu katliam yaşanmadan bu adımlar atılamaz mıydı? Netanyahu cezalandırılmalı, uluslar arası spor turnuvalarından men dahil, İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır. İspanya'nın tavrı bir kenara konulamaz. Futbol Federasyonu Başkanımız gereken adımı attı. İsrail'in Gazze'de yarattığı 100 milyar dolarlık kayıp ödetilmelidir. Aksi takdirde bu yangın daha da yayılacaktır.