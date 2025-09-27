Bosphorus Diplomasi Forumu! Başkan Erdoğan: Bölgemizde sıkıntı varken huzurlu olamayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu’na katıldı ve gündeme dair önemli açıklamalardan bulundu. Başkan Erdoğan, “Uluslararası sistemde kırılmalar yaşanıyor. Küresel rekabetin dozu artıyor. Su ve iklim krizlerinden ticaret savaşlarına, türlü meydan okumalarla karşı karşıyayız. Evrensel değerler rafa kalkmış, uluslararası sistem tamamıyla felce uğramıştır. İnsanlık hakları ve insanlık onuru yara almış, merhamet gibi duygular sessize alınmıştır. Çok büyük bir sistem krizi vardır.” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN