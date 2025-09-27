Başkan Erdoğan: Gençlerimizin umudu artıyor

27 Eylül 2025, Cumartesi

Giriş: 27.09.2025 14:48
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu"nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Gençlerimizin umudu artıyor. Ülkemizin yarınları için çalışan her bir genç değerlidir.” dedi.
