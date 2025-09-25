Beyaz Saray’da Bibi’yi rahatsız eden görüşme! İşte Başkan Erdoğan Trump zirvesinin şifreleri: Netanyahu’ya bir mesajdı

2019'dan sonra Beyaz Saray'da ilk kez bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi dünyanın dört bir yakından takip edildi.

Görüşme öncesi Oval Ofis'te konuşan Başkan Erdoğan "F-16 ve F35'ler konuşacağız" şeklinde konuştu. Trump ise Başkan Erdoğan ile bir arada olmanın güzel olduğunu belirterek " Erdoğan ülkesinde ve dünyada saygı duyulan bir insan. Suriye'de olan Erdoğan'ın başarısı" dedi.

2 SAAT 20 DAKİKALIK TARİHİ GÖRÜŞME

Oval Ofis'teki baş başa görüşmenin ve heyetler arası öğle yemeğinin ardından ABD Başkanı Trump, Başkan Erdoğan'ı kapıya kadar geçirdi. Beyaz Saray'da 2 saat 20 dakika süren görüşmenin sonrasında, kapıda Başkan Erdoğan ile bir süre daha sohbet eden Trump, tokalaşmasının ardından aracına binen Erdoğan'ı el sallayarak uğurladı.

TRUMP: GÖRÜŞME HARİKAYDI

Trump ayrıca, Erdoğan'ın heyetinde yer alan isimlerle de tek tek tokalaşarak kendilerini yolcu etti. Trump, kendisine görüşmenin nasıl geçtiğini soran basın mensuplarına, "Harika bir görüşmeydi." diye karşılık verdi.

"Yahudi lobisinden Türkiye'ye silah satışı ile ilgili olumsuz tek bir açıklama var, onun dışında özellikle kongreden, temsilciler meclisinden, senatodan da olumsuz bir şey gelmedi. Bunu nasıl değerlendirmek lazım?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz: Beyaz Saray'dan bir mail geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Oval Ofisi 2 saate yakın bir görüşmeden sonra ayrıldı diyor. 10 dakika önce gazeteciler sormuşlar Trump'a 'nasıl geçti' diye soruyor, o da 'harika' diyor.

Acele etmemek lazım, çok yeni çünkü. 10 dakika oldu ayrılalı. Şuan Netanyahu ve Netanyahu'yu destekleyen Yahudi lobileri ve onların destekleyenler özellikle şimdi Netanyahu'ya ne anlaşmalar yapıldı hızlı bir şekilde iletmek isteyeceklerini düşünüyorum.

Bir gözüm kulağımda Axios ve Politico'da, malum Beyaz Saray'a çok yakın iki kaynak, onlara hemen sızdıracaklardır Beyaz Saray'dan. Ama şu ana kadar temsilciler meclisinden ve kongreden herhangi bir şey yok.

Trump tek tek bizim bakanlarımızın da elini sıktı. Nadir çok nadir. Normal şartlarda sadece başkanın elini sıkar. Ben görmedim şu ana kadar yani bütün heyetle ilgilendi. Şimdi koltuk çekme mevzusunda diyeceksiniz ki 'Netanyahu'ya yaptı bunu veya diğer konuklara da'. Ama Cumhurbaşkanına yapması bunun başka bir mesaj anlamına geldiğini düşünüyorum Netanayahu'ya ve onu destekleyenlere karşı. Donald Trump'ı bu kadar neşeli görmedim diyebilirim. Çok neşeli ve buradaki ana mesaj Netanyahu'ya. Ondan ne cevap gelecek bakmak lazım .

Sayın Cumhurbaşkanı ve Trump yan yana pturuyorç. Halbuki Trump'ın deyimi ile Suudi Arabistan BAE ve Katar'dan

5.1 trilyon dolar ile döndü. Bunun 1.4 trilyon doları Katar'a ait. Sol tarafına Katar Şeyhi Sani'yi alabilirdi. Ama onu yapmadı Trump sadece Erdoğan ile birlikte oturuyor. Diğerleri de U masasının diğer uçlarında oturuyor. Burada bir mesaj var.

Trump'ın tek hedefi Netanyahu'ya ve onu destekleyen çevreye mesaj vermek. Bu Beyaz Saray ziyareti Sayın Cumhurbaşkanının Netanyahu'yu ve ABD'deki derin yapıp çok rahatsız etti. Bunu yansımalarını göreceğiz.

Oturma düzeninde Sayın Cumhurbaşkanı ve Trump. Cumhurbaşkanı koltuğa yaslanmış vaziyette oturuyor. Trump da koltuğun ucunda oturuyor. Bu şunu göstertiyor, yani çok heyecanlı aslında, çok mutlu. Sayın Cumhurbaşkanının oraya gelmesinden, yapmacık bir şey değil bu.