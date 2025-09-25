Trump'tan BM'ye sabotaj suçlaması! "3 kötü niyetli olay" iddiasıyla Gizli Servis'i devreye soktu!

Trump, konuşma yapmak üzere geldiği BM binasında önce yürüyen merdivenlerin aniden durması, konuşma sırasında Teleprompter cihazının çalışmaması ve çeviri kulaklıklarının çalışmaması olaylarını değerlendirerek BM'nin kendisine sabotaj yaptığı iddiasında bulundu.



ABD Başkanı Donald Trump, dün BM Genel Kurulu'na hitaben yaptığı konuşma sırasında ve öncesinde yaşanan olaylarla ilgili eleştirel bir paylaşımda bulundu. Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden açıklama yapan Trump, dün BM'de "utanç verici olayların yaşandığını" savunarak, "Bir değil, iki değil, tam üç çok kötü niyetli olay!" ifadelerini kullandı. İlk olarak ana konuşma katına çıkan yürüyen merdivenlerin aniden durduğunu söyleyen Trump, "Eşim Melania ile ben neredeyse düşüyorduk. İkimiz de korkuluklara sıkı sıkıya tutunmasak felaket olurdu" dedi. Bunun "kesinlikle bir sabotaj olduğunu" iddia eden Trump, "Birkaç gün önce The London Times'ta BM çalışanlarının 'yürüyen merdiveni durdurma' konusunda şakalaştıklarını belirten bir 'paylaşım' olduğu bildirildi. Bunu yapanlar tutuklanmalı!" ifadelerini kullandı.