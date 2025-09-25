Beyaz Saray'da zirvede dikkat çeken F-35 detayı! Başkan Erdoğan ile görüşen Trump'ın rozeti gündem oldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da bir araya geldi. Başkan Erdoğan Oval Ofis'teki toplantıda "Gerek F35 konusu gerek F16 konusu ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu bugün etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum." dedi. Kritik zirvede Donald Trump'ın taktığı F-25 rozeti ise dikkatlerden kaçmadı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.
Törenin ardından iki lider basın mensuplarına açıklama yaptı. Görüşme öncesi değerlendirmelerde bulunan ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, bu ziyareti Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile iç içe olan dönemde gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.
Oval Ofis'te açıklamalarda bulunan Trump, F-35 konusunda olumlu mesajlar verdi. Trump, "F-35 konusunu görüşeceğiz. Bence başarılı olacağız." dedi.
Trump'ın bu açıklaması sonrası Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Sayın Trump'ın gerek birinci döneminde gerekse ikinci döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz. Gerek F-35 konusu gerek F-16 konusu gerekse Halk Bankası ile ilgili aramız daki ilişkiler konusunu bugün etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum" dedi.
