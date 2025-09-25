Beyaz Saray’da zirvede dikkat çeken F-35 detayı! Başkan Erdoğan ile görüşen Trump’ın rozeti gündem oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Törenin ardından iki lider basın mensuplarına açıklama yaptı. Görüşme öncesi değerlendirmelerde bulunan ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, bu ziyareti Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile iç içe olan dönemde gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.