Trump'tan F-35 mesajı! Başkan Erdoğan'la görüşmeye özel rozet
Trump’tan F-35 mesajı! Başkan Erdoğan’la görüşmeye özel rozet

Trump’tan F-35 mesajı! Başkan Erdoğan’la görüşmeye özel rozet

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2025 19:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile 6 yıl aradan sonra Beyaz Saray’da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’teki tarihi zirveye yakasındaki F-35 rozetiyle damga vurdu. İki liderin ana gündeminde F-35 ve F-16 projeleri yer alırken, Trump’ın bu sembolik mesajı dikkatlerden kaçmadı.
