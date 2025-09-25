Trump’tan F-35 mesajı! Başkan Erdoğan’la görüşmeye özel rozet

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile 6 yıl aradan sonra Beyaz Saray’da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’teki tarihi zirveye yakasındaki F-35 rozetiyle damga vurdu. İki liderin ana gündeminde F-35 ve F-16 projeleri yer alırken, Trump’ın bu sembolik mesajı dikkatlerden kaçmadı.

