AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Filistin davası Türkiye’nin milli davasıdır

Katil Netanyahu (AA)

"CEZALANDIRILMASINDAN BAŞKA YOL YOKTUR"

İnsanlığın medeniyet kazanımlarını korumak için bu alçaklığın mutlaka cezalandırılmasından başka yol yoktur. Biliyorsunuz, ilk olarak "soykırım" ifadesini kullanan lider Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu ifadeyi ilk kullandığında çoğu devlet mesafeli kaldı ve "bunu değerlendirelim" diyerek konuyu ileri bir tarihe erteledi. Ancak diplomasiyle konuşmak, uluslararası değerleri ve uluslararası hukuku hatırlatmakla bu meselenin çözülemediğini bir kez daha gördük. Katliamlar aynen devam ediyor.

Bu durumun ortaya koyduğu tablo şunu gösteriyor: Netanyahu adlı katil ve şebekesinin durdurulması için çok yönlü bir inisiyatif oluşturulmalıdır. Aksi takdirde insanlığa karşı işlenen suçlar ve soykırım suçları maalesef artarak devam edecektir.

O çerçevede bakıldığında, bugün Filistin Devleti'nin tanınmasına yönelik büyük devletlerin attığı adımlar ve ortaya koydukları irade önemlidir. Burada "büyük devlet" derken gayri safi milli hasıla, güçlü ekonomi veya büyük orduyu kastetmiyorum; Avrupa Birliği ya da NATO üyesi devletleri de kastetmiyorum. "Büyük devlet"ten kastım, insanlığı öncelikleyen devletlerdir.

Tabii, Filistin Devleti'nin tanınması konusunda bile görüyoruz ki soykırım şebekesinin failleri, Filistin Devleti'nin tanınması karşısında Batı Şeria ilhaktan bahsediyorlar; daha çok kadın ve çocuk öldürmekten, daha çok insanı katletmekten bahsediyorlar. Dolayısıyla, şimdiye kadar Filistin Devleti'nin tanınmasını "iki devletli çözüm sürecine zarar verir" diyerek erteleyenlerin yaklaşımlarının ne kadar zeminsiz olduğu ortaya çıkmıştır.

İsrail'in bu yaklaşımı, yani "bir gün iyi bir çözüm olsun; o çözümden sonra Filistin Devleti tanınsın. Eğer şimdi Filistin Devleti tanınırsa bu çözüm gerçekleşmez" şeklindeki tezi vardı. Birçok devlet de bu teze atıf yaparak, "Bugün Filistin Devleti'ni tanırsak yarın bir gün iki devletli çözüm konusunda İsrail'i başka bir noktaya sürükleriz" gibisinden bir yaklaşım içerisine giriyordu.

Ama görüldü ki İsrail'in kafasında iki devletli bir çözüm yok. Tam tersine, İsrail'in Netanyahu hükümetinin kafasında "Filistinliler" diye bir kavram yok. Hepsini öldürülmesi gereken, çocukluktan itibaren soykırıma uğratılması gereken insanlar olarak görüyorlar. Daha doğrusu, kendilerinden başkasını insan olarak görmüyorlar. Böylesine hastalıklı, son derece sağlıksız ve katliam zihniyetiyle dolu bir yapı var.

"NETANYAHU İÇİN SOMUT EYLEM GEREKLİ"

Onun için geçmişte Filistin Devleti'nin tanınmasını iki devletli çözüme zarar vermek adına erteleyenlerin söylediklerinin ne kadar boş olduğu ortaya çıkmıştır. Bugün Filistin Devleti'nin tanınması, soykırım şebekesine verilmiş güçlü, sembolik de olsa güçlü bir cevaptır. Tabii bunun arkasından, Filistin Devleti'nin tanınmasının ardından gelmesi gereken şey, soykırım şebekesi olan Netanyahu ve ekibinin durdurulması için somut eylemlerin hayata geçirilmesidir.

Lakin her gün Uluslararası Ceza Mahkemesi, uluslararası mahkemeler ve uluslararası hukuk hedef alınmaktadır. Bu hedef alınmalar, açıklamalarına göre bundan sonra da devam edecektir. Burada uluslararası toplumun, somut ve hemen hayata geçirilebilir ortak bir eylem düzeni oluşturması gerekir.