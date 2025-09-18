18 Eylül 2025, Perşembe
Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST'e davet! "Tüm İstanbullu hemşehrilerimi davet ediyorum"

Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST'e davet! "Tüm İstanbullu hemşehrilerimi davet ediyorum"

Giriş: 18.09.2025 20:59
Giriş: 18.09.2025 20:59 Güncelleme: 18.09.2025 21:27
Başkan Erdoğan’dan TEKNOFEST’e davet! Tüm İstanbullu hemşehrilerimi davet ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılacağını belirterek, "Tüm vatandaşlarımı bu gurur ve heyecanı birlikte yaşamak için TEKNOFEST'i ziyaret etmeye davet ediyorum." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025 için yarın Atatürk Havalimanı'nda olacağını duyurdu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEKNOFEST'E DAVET
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Yarın dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali #TEKNOFEST2025'e katılmak üzere Atatürk Havalimanı'nda olacağım. Başta genç kardeşlerimiz olmak üzere tüm İstanbullu hemşehrilerimi, tüm vatandaşlarımı bu gurur ve heyecanı birlikte yaşamak için #TEKNOFEST'i ziyaret etmeye davet ediyorum. "

Festivalin ikinci gününde, hava gösterileri ve savunma sanayi sergileri büyük ilgi topladı. SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın gösterilerinin yanı sıra Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB3 gibi yerli hava araçları gökyüzünde nefes kesen anlar yaşattı. Gösteriler, sosyal medyada da binlerce paylaşım alarak festival coşkusunu Türkiye'nin dört bir yanına taşıdı.

Drone Şampiyonası finalleri ikinci günün unutulmaz anları arasındaydı. 26 farklı ülkeden katılımcının mücadele ettiği yarışmada büyük bir rekabet yaşanırken, genç yeteneklerin projeleri izleyicilerden yoğun alkış aldı. Festivalin farklı alanlarında düzenlenen yapay zeka, tarım teknolojileri ve uzay temalı atölyeler de ziyaretçilere yeni deneyimler kazandırdı.

Planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli ve konserler gün boyu binlerce misafiri ağırladı. Her yaş grubundan ziyaretçi, hem öğrenerek hem eğlenerek dolu dolu bir festival günü geçirdi.

Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST'e davet! Tüm İstanbullu hemşehrilerimi davet ediyorum

