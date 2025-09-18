Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST'e davet! "Tüm İstanbullu hemşehrilerimi davet ediyorum"

(Foto: AA)

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEKNOFEST'E DAVET

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Yarın dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali #TEKNOFEST2025'e katılmak üzere Atatürk Havalimanı'nda olacağım. Başta genç kardeşlerimiz olmak üzere tüm İstanbullu hemşehrilerimi, tüm vatandaşlarımı bu gurur ve heyecanı birlikte yaşamak için #TEKNOFEST'i ziyaret etmeye davet ediyorum. "