Gürsel Tekin'den çarpıcı açıklama: Partinin içine FETÖ sızdı! CHP’yi yok edecekler
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla CHP İstanbul İl Yönetimine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, yaşanan süreçle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tekin, "FETÖ'nün uyuyan hücreleri, partimize sızmayı başarmış durumda. CHP'yi iktidara karşı kullanıyorlar, sonra da yok etmeye çalışacaklardır. Bu örgütün taktiğidir" dedi.
İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP'nin 8 Ekim 2023'te gerçekleşen İstanbul Kongresi'ni iptal ederek Özgür Çelik ve ekibini görevden almasının ardından, mahkeme Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan beş kişilik heyeti CHP İstanbul İl Başkanlığı'na 'geçici kurul' olarak atamıştı.
Yaşanan gerginliklerin ardından CHP'nin Sarıyer'deki binasında çalışmalara başlayan Gürsel Tekin, SABAH'a konuştu.
'AİLEME SALDIRDILAR'
Göreve gelişinin ardından farklı çevrelerden tepki gördüğünü dile getiren Tekin, "İl binasına giderken yüzünü bile görmediğim çok sayıda kişiyle karşılaştım. Aileme, yakın çevreme saldırdılar, olmadık hakaretler ettiler. Bizi partiden uzak tutmaya çalışanlar anlaşılan kendilerine yeni yol arkadaşları bulmuşlar" dedi.
UYUYAN HÜCRELER
CHP'nin ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Tekin, "FETÖ'nün uyuyan hücreleri, tüm dünyada bir ağ kurarak bazı uygulamalar üzerinden haberleşiyor ve tüm partilere sızdıkları gibi partimize de sızmayı başarmış durumda. 'Düşmanımın düşmanı dostumdur' anlayışıyla önce CHP'yi iktidara karşı kullanıyorlar, sonra da yok etmeye çalışacaklardır. Mevcut yönetim bu büyük fotoğrafı ve dünyada olan biteni görmemekte ısrar ediyor. Unutulmamalı ki bu örgütün taktiğidir. Bir düşmanını, diğer bir düşmanını kullanarak yok etmek" ifadelerini kullandı.
'BIRAKIN YARGI İŞİNİ YAPSIN'
CHP'nin 100 yıllık köklü bir geleneğe sahip olduğunu hatırlatan Gürsel Tekin, "Partimiz birkaç kişinin etrafında kurgulanamaz. Elbette çürük elmalar olacaktır ama onları ayıklamak parti yönetiminin görevidir. Kim yolsuzluk ya da hırsızlık yapmışsa önce CHP yönetimi karşısında durmalıdır. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde partimize yönelik hiçbir yolsuzluk davası açılmadı; çünkü dürüstlüğün hâkim olduğu bir yönetim vardı. Şimdi ise sanki ülkede hiçbir dert, halkın hiçbir sorunu, sıkıntısı yokmuş gibi varsa yoksa mahkeme koridorları. Bırakın da yargı işini yapsın. Ben kimseye suçludur da demiyorum, suçsuz da demiyorum ancak işleyen bir yargı süreci var ve hepimiz bu süreci takip ederek yargı kararlarına saygı duymak zorundayız. Mahkeme beni bu göreve atadı, ben de uymalıyım, sizler de uymak zorundasınız. Unutulmamalı ki mahkeme kararlarının herkesi memnun etmek gibi bir yükümlülüğü yoktur. Beğenirsin ya da beğenmezsin ama uymak zorundasın. Biz parti içi tartışmaların parçası olmak istemiyoruz. Tek amacımız mahkemenin bize verdiği görevi yerine getirmek" dedi.
'CHP HALKIN PARTİSİDİR ÖYLE KALACAK'
Kendisine yönelik "çaycı" eleştirilerine de yanıt veren Tekin, halkla iç içe bir siyaset anlayışını benimsediğini belirterek "Zamanı geldiğinde çaycılık da yaparız, ülkeyi de yönetiriz. Biz her zaman emekten, emekçiden yana olduk. Ayşe teyzenin sofrasına misafir olacağız, ekmeğini pişirirken sorunlarını dinleyeceğiz. CHP halkın partisidir öyle de olacak" dedi.
Tekin, "CHP'nin okulunda yetiştik. Bu süreçte ateşten gömlek giyerek elimizi taşın altına koyduk. Partimizi adliye koridorlarından çıkarıp 'Küçük olsun bizim olsun' anlayışından uzaklaştırıp uzun bir aradan sonra tekrar iktidara taşımak için gayret edeceğiz. Tarih bizleri altın harflerle yazacaktır" diye konuştu.
'GENEL MERKEZ ÖDENEK GÖNDERMİYOR'
CHP Genel Merkezi'nin İstanbul İl Başkanlığı'na ödenek göndermediğini söyleyen Gürsel Tekin, "Personel ücretlerini ödeyemez hale geldik. Medine dilencisi gibi para arıyoruz. Ama Allah'ın izniyle bunun da üstesinden geleceğiz. Haklı olduğumuz için kazanacağız" dedi.
