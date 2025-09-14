Gürsel Tekin'den Özgür Özel'e tepki: Hakkım haram olsun beni kürsüde yuhalattınız
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla CHP İstanbul İl Yönetimine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, Sarıyer’de il başkanlığı binası önünde açıklama yaptı. Tekin, “Özgür Özel’e hakkımı haram ediyorum, beni kürsüde yuhalattınız. Bu benim son uyarım olsun, yoksa konuşmak zorunda kalırım” dedi.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları kararının ardından CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.
"ÖZEL'E HAKKIM HARAM OLSUN"
Gürsel Tekin yaptığı açıklamada "Ben hiçbir yere kaçmayacağım, korkum yok. Özgür Özel'e hakkımı haram ediyorum. Beni kürsüde yuhalattınız ayıptır." ifadelerini kullandı.
İşte Tekin'in açıklamaları:
"BENİM SON UYARIM OLSUN YOKSA KONUŞMAK ZORUNDA KALIRIM"
Görevimizin başındayız. Onun dışında hiçbir uğraşımız yok, hiçbir maksatımız yok. Benim arkadaşlarım da, ricam özellikle Sayın Genel Başkan da, zaman zaman bir kısım televizyonlarda Aziz Bey'in arkadaşlarının bize saldırılarının hâlâ devam ettiğini görüyorum. Ama bu bizim suskunluğumuz, korkaklığımız da değildir. Bizim suskunluğumuz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini muhafaza etmektir.
Benim son uyarım olsun; ama "Hayır kardeşim, yani siz de ne biliyorsanız konuşun" derseniz, o zaman ben de konuşmak zorunda kalırım. Onun için son olarak, Sayın Genel Başkanım da ricam, biz hukuksal olarak burada bir görevimiz var. Kısa süre içerisinde görevimizi arkadaşlarımızla yapıp gitmek istiyoruz.
"ÖZGÜR ÖZEL'E YAKIŞTIRAMADIM"
Bizi böyle ekranlarda, şurada, burada yalan ve iftira olmayan şeylerle, çok kıymetli seçmenimizi ve partililerimizi olmamış yalanlarla gaza getirerek bize saldırmaya yönlendirmeyin; umarım ki bu son olur. Dün de Özgür Özel'in bir açıklaması oldu. O geliyor ama biz gittikten sonra geliyor. "Gelince korkup kaçıyorlar" diye bir ifade kullandı. Bu ifadeyi az önce de duymadınız; ama Sayın Özgür Özel'e yakıştıramadım. Ben o değilim. Ben Sayın Özgür Özel'in abisiyim, yol arkadaşıyım. O cümle kendisine hiç yakışmamıştır.
"BİR YERE KAÇMAYACAĞIMI YEDİ DÜVEL BİLİR"
Bir yere de kaçmam; yani kaçmayacağımı bütün yedi düvel bilir. Biz korkularımızı bıraktık, geldik. Diyoruz ki, görevimizi yapacağız. Kusursuz bir ev sahipliği yapmak istedik.
Mutlak butlan kararı çıkarsa beni ilgilendirmiyor. Ankara'da inşallah partimizin lehine bir karar çıksın. Bizim buradaki kararımız, görevimiz, tanımımız bellidir. Biz onunla meşgulüz.
Vallahi bugün, uzun süredir dün de Sayın Genel Başkanımızın MK toplantısı vardı; bu nedenle çokça görüşmelerimizi erteledik. Bugün, eski ilçe başkanlarımız, il yöneticilerimiz, partidaşlarımız, yoldaşlarımız bizi ziyarete gelecek, sohbet edeceğiz, konuşacağız; başka bir şey yok.
Özellikle burada bir iki bize yakın, bir iki televizyonun muhabir arkadaşları… Onlara saygılarım sonsuz. Telefonumu üç gün onlara bırakmak istiyorum; yani telefonuma güvenirim.
"ABLAMI AĞLATTINIZ YA"
Arkadaşlar, bakın ne olursunuz; ben şimdi, Sayın Önder Sav, arkadaşlarım Eşref Erdem, Levent Kök, Aziz eski İzmir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu veya şu anda belediye başkanımız olan Zeydan Karalar beni eleştirirse, bir tek cümle onlara cevap vermem. Ama parti kaçkınlarını televizyonlarınıza çağırıyorsunuz, yapmayın. Ben sizin abinizim, beni bilirsiniz. Bizim kıblemiz dürüstlük, bizim kıblemiz insanlık. Ama buna da son verin; sizden rica ediyorum.
Ben de inşallah davet bekliyorum. Çünkü çokça televizyonların davetlerini öteledim; bir iki televizyon. Çünkü öyle şeyler yaptınız ki, düşünün benim Garip ablam sizi referans kabul edip izliyor… Ağlattınız ablamı ya.
