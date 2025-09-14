Gürsel Tekin’den Özgür Özel’e tepki: Hakkım haram olsun beni kürsüde yuhalattınız

"ÖZGÜR ÖZEL'E YAKIŞTIRAMADIM"

Bizi böyle ekranlarda, şurada, burada yalan ve iftira olmayan şeylerle, çok kıymetli seçmenimizi ve partililerimizi olmamış yalanlarla gaza getirerek bize saldırmaya yönlendirmeyin; umarım ki bu son olur. Dün de Özgür Özel'in bir açıklaması oldu. O geliyor ama biz gittikten sonra geliyor. "Gelince korkup kaçıyorlar" diye bir ifade kullandı. Bu ifadeyi az önce de duymadınız; ama Sayın Özgür Özel'e yakıştıramadım. Ben o değilim. Ben Sayın Özgür Özel'in abisiyim, yol arkadaşıyım. O cümle kendisine hiç yakışmamıştır.

"BİR YERE KAÇMAYACAĞIMI YEDİ DÜVEL BİLİR"

Bir yere de kaçmam; yani kaçmayacağımı bütün yedi düvel bilir. Biz korkularımızı bıraktık, geldik. Diyoruz ki, görevimizi yapacağız. Kusursuz bir ev sahipliği yapmak istedik.

Mutlak butlan kararı çıkarsa beni ilgilendirmiyor. Ankara'da inşallah partimizin lehine bir karar çıksın. Bizim buradaki kararımız, görevimiz, tanımımız bellidir. Biz onunla meşgulüz.

Vallahi bugün, uzun süredir dün de Sayın Genel Başkanımızın MK toplantısı vardı; bu nedenle çokça görüşmelerimizi erteledik. Bugün, eski ilçe başkanlarımız, il yöneticilerimiz, partidaşlarımız, yoldaşlarımız bizi ziyarete gelecek, sohbet edeceğiz, konuşacağız; başka bir şey yok.

Özellikle burada bir iki bize yakın, bir iki televizyonun muhabir arkadaşları… Onlara saygılarım sonsuz. Telefonumu üç gün onlara bırakmak istiyorum; yani telefonuma güvenirim.